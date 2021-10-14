Валентин Юдашкин: скорый брак, борьба с раком и другие факты о всемирно известном кутюрье
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
В жизни Валентина Юдашкина были и непростые моменты, когда в семье совсем не было денег, и триумфальные, когда его чествовали на мировых показах мод.
В день рождения мастера Passion.ru делится интересными фактами о короле платьев.
Валентин познакомился с будущей женой Мариной в 1987 году, когда оба работали в Центральном проектно-конструкторском и технологическом бюро при Министерстве бытового обслуживания. Марина на 5 лет старше избранника и заметно выше. Но разве это помеха любви?
Предложение руки и сердца Валентин Юдашкин сделал уже на третьем свидании, а еще через две недели влюбленные отправились в загс подавать заявление.
Валентин Юдашкин долгие годы не перестает благодарить супругу, за то, что всегда была рядом и поддерживала. В трудное время, когда денег в семье не было совсем, модельер продал машину, шубу жены и другие ее вещи. А на полученные деньги открыл свое первое ателье.
«Если бы не Марина, я не знаю, что бы из меня получилось», — говорил Юдашкин в интервью.
Шить одежду Валентин начал еще в школе — для друзей.
У Юдашкина красный диплом Московского индустриального техникума. Он окончил вуз по двум специальностям: «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика». Практику проходил под руководством Вячеслава Зайцева.
Валентин Юдашкин затрудняется ответить на вопрос, сколько знаменитостей он одел. В его нарядах блещут Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Зара, Ани Лорак, Наташа Королева и сотни других известных личностей.
Наряды российского дизайнера носили первые леди — Раиса Горбачева, Светлана Медведева, а также голливудские знаменитости — Милла Йовович и Кейт Уинслет.
В платьях Валентина Юдашкина выходили замуж Наталья Ионова, Диана Гурцкая, Зара и Олеся Судзиловская.
Валентин Юдашкин — единственный из российских дизайнеров, принятый в Синдикат Высокой моды. В конце 1990-х годов Синдикат заявил, что для получения имени кутюрье, нужно перенести все производство коллекций в Париж. Тогда Юдашкин отказался от поддержки организации.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Валентин Юдашкин ведет Instagram, где выкладывает фото неподражаемых нарядом из своих коллекций, а также обычные бытовые снимки. Делится мастер с подписчиками и правдивыми селфи. Как-то модельер признался, что завел страницу в социальной сети, чтобы общаться с дочерью, живущей в Гонконге.
Несколько лет назад в семье Юдашкиных произошли два судьбоносных события — плохое и радостное. У Марины и Валентина родился первый внук Анатолий. Но в это же время новоиспеченному деду поставили диагноз «рак».
Юдашкин всегда следил за здоровьем, регулярно проходил осмотры в частных клиниках в США. Но однажды из-за занятости пропустил плановую диагностику. И, когда спустя время, он обратился к докторам с головной болью, услышал страшный вердикт.
Модельер перенес несколько операций и курсов химиотерапии. На некоторое время он пропадал из поля зрения поклонников, но теперь рассказывает и о болезни, и том, как борется с ней.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Валентин и Марина Юдашкины живут в загородном особняке в элитном поселке «Баковка». Примерная стоимость жилья — 200 млн рублей. Рядом расположены дома известных политиков. На территории дома расположено несколько зданий, беседка и теплицы.
Валентин Юдашкин коллекционирует антиквариат. Дом модельера украшен подлинниками картин художников с мировым именем, и мебель с европейских аукционов.
Несмотря на тяжелую болезнь, Валентин Юдашкин не падает духом и продолжает творить. В начале октября 2021 года на Неделе моды в Париже мастер представил новую коллекцию, на которую его вдохновили сюрреалисты и абстракционисты.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya, Alexei Pantsikov/ Global Look press, Instagram