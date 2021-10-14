Валентин Юдашкин: скорый брак, борьба с раком и другие факты о всемирно известном кутюрье

В жизни Валентина Юдашкина были и непростые моменты, когда в семье совсем не было денег, и триумфальные, когда его чествовали на мировых показах мод.

В день рождения мастера Passion.ru делится интересными фактами о короле платьев.

Валентин познакомился с будущей женой Мариной в 1987 году, когда оба работали в Центральном проектно-конструкторском и технологическом бюро при Министерстве бытового обслуживания. Марина на 5 лет старше избранника и заметно выше. Но разве это помеха любви?

Предложение руки и сердца Валентин Юдашкин сделал уже на третьем свидании, а еще через две недели влюбленные отправились в загс подавать заявление.