Юдашкин рассказал о неожиданной реакции Пугачевой на его страшный диагноз
Диагноз «рак пищевода» Валентину Юдашкину поставили пять лет назад. Кутюрье признавался, что услышав вердикт врачей, он сначала впал в отчаяние, а потом взял себя в руки. Он полностью доверился врачам. «Не скрываю, что лечился я всегда за границей, — рассказал он в интервью Вячеславу Манучарову. — Но спасали меня только в России».
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Фото: www.instagram.com/maxgalkinru
Поддерживать бодрость духа мастеру помогают жена Марина, дочь Галина и многочисленные друзья, в том числе и Алла Пугачева.
«Алла нежный друг. Для нее важнее всего не обидеть. Она очень тактичная. Все годы наша дружба была ровной. Если мне нужна была помощь, достаточно было только намекнуть. Я так же отношусь к ней», — рассказал Валентин Юдашкин.
Кутюрье признался, что Алла Пугачева неожиданно отреагировала на его страшный диагноз: «Она всегда такая собранная. Но когда узнала про мою болезнь, у нее была паника. Она не знала, чем помочь. Я увидел иную Пугачеву. Она очень помогла морально. Тактично заставляла меня что-то делать».
Юдашкин старается находить плюсы в каждом прожитом дне. Он перенес несколько операций и химиотерапию. Но теперь из-за болезни он совсем не поправляется и может позволить себе съесть то, что раньше было под запретом.
«Я всегда был на виду, каждый мой выход был звездным. Раньше я мог поправляться, совсем не ел сладкого. Теперь съедаю по два-три пирожных в день, а вес не набираю», — с улыбкой поделился он.
На вопрос Вячеслава Манучарова, были ли у него когда-то комплексы из-за невысокого роста, Валентин Юдашкин ответил: «Я всегда выходил на подиум с моделями любого роста. И мне было до одного места».
Фото и видео: Instagram, Alexei Pantsikov/ Global Look press, кадры шоу «Эмпатия Манучи»
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