Юдашкин рассказал о неожиданной реакции Пугачевой на его страшный диагноз

«Алла нежный друг. Для нее важнее всего не обидеть. Она очень тактичная. Все годы наша дружба была ровной. Если мне нужна была помощь, достаточно было только намекнуть. Я так же отношусь к ней», — рассказал Валентин Юдашкин.

Кутюрье признался, что Алла Пугачева неожиданно отреагировала на его страшный диагноз: «Она всегда такая собранная. Но когда узнала про мою болезнь, у нее была паника. Она не знала, чем помочь. Я увидел иную Пугачеву. Она очень помогла морально. Тактично заставляла меня что-то делать».

Юдашкин старается находить плюсы в каждом прожитом дне. Он перенес несколько операций и химиотерапию. Но теперь из-за болезни он совсем не поправляется и может позволить себе съесть то, что раньше было под запретом.

«Я всегда был на виду, каждый мой выход был звездным. Раньше я мог поправляться, совсем не ел сладкого. Теперь съедаю по два-три пирожных в день, а вес не набираю», — с улыбкой поделился он.

На вопрос Вячеслава Манучарова, были ли у него когда-то комплексы из-за невысокого роста, Валентин Юдашкин ответил: «Я всегда выходил на подиум с моделями любого роста. И мне было до одного места».