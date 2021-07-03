Валентин Юдашкин — о борьбе с раком: «Я был в очень подавленном состоянии»

Он признавался, что сложнее всего было, когда он только узнал диагноз: «В самом начале апатия была. Но постепенно я из этого состояния выходил. А ещё большое спасибо театру. Я был в очень подавленном состоянии, и тут Владимир Машков и Алла Сигалова предложили мне поработать над спектаклем «Моя прекрасная леди» в Театре Олега Табакова. Они же прекрасно понимали, что меня надо заставить что-то делать», — рассказывал Юдашкин в интервью изданию «Аргументы и Факты».

Во время лечения, в поддержку онкобольных женщин, Валентин запустил благотворительную акцию «Сияй! Не дай себе погаснуть!»: модельер лично подбирал дамам платья для фотосессии, помогал с подбором макияжа и прически, чтобы они хотя бы ненадолго могли отвлечься от предстоящих операций и курсов химиотерапии.