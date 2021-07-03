Валентин Юдашкин — о борьбе с раком: «Я был в очень подавленном состоянии»
Продолжительное время Валентин Юдашкин скрывал страшный диагноз, но недавно раскрыл карты и рассказал, как ему помогали родные и близкие. А главное — врачи. Дизайнер поделился, что именно медики вдохновили его своей верой в его выздоровление. После нескольких лет тяжелой борьбы с болезнью, кутюрье убежден — в России высочайший уровень медицины и лечащих врачей.
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Фото: Roman Denisov/Global Look Press
Больше всего, Валентин запомнил период, когда наступило ухудшение: «Когда стало совсем плохо, доктора встали и просто, как на войну, пошли сражаться за мою жизнь... Причём этим людям не важно, чью жизнь они спасают — известного человека или простой бабушки. Они будут бороться за каждого. Они меня вдохновили своей верой в то, что всё будет хорошо», — передает слова Валентина Абрамовича издание «Аргументы и Факты».
Фото: Roman Denisov/Global Look Press
О своем диагнозе Валентин впервые услышал в 2016 году, после чего, известному дизайнеру пришлось перенести ряд серьезных операций и химиотерапию.
Он признавался, что сложнее всего было, когда он только узнал диагноз: «В самом начале апатия была. Но постепенно я из этого состояния выходил. А ещё большое спасибо театру. Я был в очень подавленном состоянии, и тут Владимир Машков и Алла Сигалова предложили мне поработать над спектаклем «Моя прекрасная леди» в Театре Олега Табакова. Они же прекрасно понимали, что меня надо заставить что-то делать», — рассказывал Юдашкин в интервью изданию «Аргументы и Факты».
Во время лечения, в поддержку онкобольных женщин, Валентин запустил благотворительную акцию «Сияй! Не дай себе погаснуть!»: модельер лично подбирал дамам платья для фотосессии, помогал с подбором макияжа и прически, чтобы они хотя бы ненадолго могли отвлечься от предстоящих операций и курсов химиотерапии.
Фото и видео: Global Press Look, Rambler
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