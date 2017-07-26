Быть сексуальной и привлекательной после пятидесяти, шестидесяти и даже семидесяти лет? Звезды доказывают, что это возможно!

Алена Свиридова

Алене Свиридовой 14 августа исполнилось 55 лет. Певица на сцене более тридцати лет — и внешне практически не меняется. Старшего сына Свиридовой, 34-летнего Василия, принимают за ее возлюбленного или брата. Сама Алена гордится не только взрослыми детьми, но и молодым супругом, бизнесменом Давидом Варданяном, которого нежно называет своим Брэдом Питтом, и смело публикует в Instagram горячие фото в бикини, собирающие сотни комментариев с комплиментами ее фигуре и неувядающей молодости. Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле, наверное, женщина с другой планеты, на которой время не властно. Иначе как объяснить, что в 63 года Лайма выглядит так потрясающе?! Главными источниками красоты и молодости артистка считает талант и бьющую через край энергию. Кроме того, Вайкуле старается есть только экологически чистые продукты, отказалась от мяса и раз в неделю практикует однодневное голодание. Дженнифер Энистон

В этом году на «Оскаре» сияющая Дженнифер Энистон появилась в черном платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Таблоиды сравнили новые фотографии звезды с кадрами 17-летней давности, когда она была на церемонии в компании своего на тот момент супруга Брэда Питта. Что изменилось за эти годы? Разве что теперь рядом с Энистон не Питт, а актер Джастин Теру. Прежним остался не только вкус Дженнифер в выборе платьев, но также ее лицо, тело и волосы. Инсайдеры уверяют, что на неувядающую молодоcть Энистон тратит внушительные суммы. Правда, для Дженнифер это мелочи, особенно если результат налицо. София Ротару

Софии Ротару 7 августа исполнилось 70 лет (!). Глядя на артистку, мы отказываемся в это верить. Юбилей певица отметила вместе с семьей на Сардинии и опубликовала яркие фотографии с торжества в Instagram. Моложавое лицо, подтянутая фигура, широкая улыбка, наряды сочных оттенков и белые кроссовки — что и говорить, София Михайловна с шиком разменяла восьмой десяток. В чем секрет неувядающей молодости Ротару? Правильное питание, строгая диета, тщательный уход за собой и, по слухам, очень умелый пластический хирург и косметологи, которые делают свою работу качественно и без фанатизма. Екатерина Андреева

Екатерина Андреева — один из символов стабильности в нашей стране. Что бы ни случилось, она расскажет о последних новостях в программе «Время» на «Первом канале», где работает вот уже больше двадцати лет. Своими секретами красоты Андреева охотно делится в Instagram, вот некоторые из них: регулярные тренировки, отказ от мяса и курения, приготовление экологически чистых и полезных продуктов при низких температурах, грамотный уход за кожей и сохранение душевной гармонии. Холли Берри

Холли Берри 14 августа отмечает 51-летие — и из-за возраста не переживает. Берри считает, что с возрастом женщина не увядает, а расцветает. По словам актрисы, к 50 годам она стала выглядеть лучше, чувствовать себя увереннее и получать больше удовольствия от секса. Охотно верим. Ирина Салтыкова

Неменяющаяся внешность Ирины Салтыковой уже много лет остается загадкой для ее поклонников. В начале мая певица устроила в Монако вечеринку с лучшими подругами по случаю своего 51-летия. Глядя на блондинку-именинницу в белоснежном обтягивающем платье, поздравить ее хотелось скорее с 30-летием. Наоми Кэмпбелл

Ходят слухи, что Наоми Кэмпбелл пользуется чудо-кремами за десятки тысяч долларов и пьет кровь молоденьких моделей, чтобы сохранять молодость и красоту. Вот уже более четверти века Наоми удается оставаться востребованной супермоделью и одной из самых эффектных женщин планеты. Кэмпбелл, которой в мае исполнилось 47 лет, отказалась от мяса и вредных привычек, полюбила зеленые смузи, а трижды в год устраивает себе детокс-диету — в течение десяти дней ничего не ест и выпивает по два литра лимонада из лимонного сока, кленового сиропа, кайенского перца и негазированной воды. Джейн Сеймур

Джейн Сеймур — 66 лет. В известном сериале «Доктор Куин, женщина-врач» актриса снималась четверть века назад. Уровень производства многосерийных фильмов с тех пор заметно улучшился, а вот Сеймур практически не изменилась. Актриса не скрывает, что дело не только в здоровом образе жизни и хорошей генетике. Правда, «тюнингом» она занимается с умом — убрала у пластического хирурга мешки под глазами и после рождения детей вернула груди былую форму. Лера Кудрявцева