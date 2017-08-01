7 августа легендарной Софии Ротару исполнилось 70 лет. Круглую дату артистка отметила с размахом.

Сначала она побывала в Баку, где в рамках музыкального фестиваля «Жара» состоялся концерт в честь дня рождения певицы. А сразу же после этого, Ротару вместе с семьей улетела на частном самолете в Италию - на солнечную Сардинию.

Вместе Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) Авг 1 2017 в 5:33 PDT

Сейчас София наслаждается отдыхом в компании сына Руслана Евдокименко, невестки Светланы, а также внуков: Сони и Анатолия. Звездное семейство катается на яхте и купается в средиземном море. Счастливыми моментами своего путешествия Ротару делится в Instagram, опубликовывая яркие фотографии, глядя на которые трудно поверить, что артистке 70 лет. Выглядит София просто роскошно!

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) Авг 8 2017 в 12:25 PDT

Семейная фотосессия вызвала восхищение у фанатов певицы. Все родственники, включая саму Ротару были одеты в одинаковом стиле. Особое внимание привлекла внучка артистки, которая в свои 16 лет уже покорила всех своей натуральной красотой и модельными данными.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) Авг 6 2017 в 4:13 PDT

В подписях к снимкам, София поблагодарила своих подписчиков за теплые слова, отметив, как ей важно ощущать их поддержку и пообещала, что впереди их ждет много интересного.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) Авг 6 2017 в 4:12 PDT