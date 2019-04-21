«Русская Вивьен Ли»: Настасья Самбурская восхитила образом на премии «Шансон года»

Несколько дней назад актриса, а с недавних пор и певица Настасья Самбурская заявила, что в ближайшем будущем планирует сосредоточиться на музыкальной карьере. Накануне в Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония вручения музыкальной премии «Шансон года 2019», где Настасья появилась в образе голливудской дивы. Певица получила престижную награду, став лауреатом премии в номинации «Прорыв года».
Фото: Александра Воротнева/Starface.ru
«Русская Вивьен Ли в образе Скарлетт О’Хара», «Образ шик», «Нереальная красота», «Вот бы тебе в американском фильме сняться желательно драматическом, внешность не обычная, класс!)», «Почему Вы так прекрасны?», «Как вы на Скарлет О'Хару тут похожи!» — восхищаются в Instagram подписчики певицы.
На мероприятии также были замечены Юлия Михальчик, Григорий Лепс, Вика Цыганова, Лолита Милявская, Елена Север, Таисия Повалий, Эмин Агаларов, Тамара Гвердцители, Стас Михайлов, Ирина Круг и многие другие звезды, ставшие лауреатами музыкальной премии «Радио Шансон».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Александра Воротнева/Starface.ru
Видео: Instagram