«Русская Вивьен Ли»: Настасья Самбурская восхитила образом на премии «Шансон года»

Несколько дней назад актриса, а с недавних пор и певица Настасья Самбурская заявила, что в ближайшем будущем планирует сосредоточиться на музыкальной карьере. Накануне в Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония вручения музыкальной премии «Шансон года 2019», где Настасья появилась в образе голливудской дивы. Певица получила престижную награду, став лауреатом премии в номинации «Прорыв года».