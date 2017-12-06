В уходящем году развелись многие знаменитости, браки которых казались счастливыми и крепкими. Некоторые заявления о разводе стали полной неожиданностью, а слухи о других появились давно.

Дарья Жукова и Роман Абрамович

Основательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова и бывший губернатор Чукотки миллиардер Роман Абрамович объявили, что решили расстаться после десяти лет совместной жизни. По слухам, официального развода может и не последовать — супруги хотят мирно разойтись и не желают заниматься бракоразводным процессом и делить имущество. У Жуковой и Абрамовича подрастают восьмилетний сын Аарон и четырехлетняя дочь Лея. Кети Топурия и Лев Гейхман

Слухи о разводе Кети Топурии и Льва Гейхмана ходили давно. Певицу подозревали в супружеской измене, фанаты жаловались, что давно не видят совместных снимков пары. В сентябре солистка группы «А-Студио» расставила все точки над «i». «Левчик, спасибо тебе за счастье под названием Оливия! Я тебя очень люблю, хоть мы уже не вместе давно, но мы семья, мы друзья и это навечно. Я тебя лю», — написала она в Instagram. Супруги прожили в браке четыре года. Их двухлетняя дочь Оливия теперь живет с Кети. Эвелина Бледанс и Александр Семин

Этой осенью Эвелина Бледанс призналась, что давно развелась с мужем Александром Семиным, но продолжала создавать иллюзию счастливой семьи. На откровенный разговор телеведущая решилась в ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Оказалось, что супруги расстались еще год назад. Стремительное похудение режиссера и продюсера случилось уже вне брака, примерно тогда же он нашел новую любовь. Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили

Гурам Баблишвили и Анфиса Чехова казались идеальной парой. Однако в последнее время они все реже стали появляться на светских мероприятиях вместе, а в соцсетях супруги все реже публиковали совместные снимки. В итоге выяснилось, что они все-таки развелись. «Анфиса и Гурам официально развелись. Супруги не выносили сор из избы, потому что им нужно было время договориться друг с другом. Так что на процедуру расторжения брака они пришли спокойными, подписали все необходимые бумаги и мирно разошлись», — рассказала «СтарХиту» Екатерина Гордон, которая занималась бракоразводным процессом звездной четы. Ферги и Джош Дюамель

Ферги не скрывала, что в их семье с Джошем Дюамелем не все гладко и что они посещают семейного психолога. К сожалению, брак сохранить не удалось. На съемках недавнего телеинтервью певица не смогла сдержать слез и призналась, что инициатором развода стал муж, а она пока не может справиться с болью и надеется на воссоединение: «Это было не мое решение. Я хотела прожить в браке до конца дней. Я люблю Джоша, он отец моего ребенка». Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили несколько месяцев отказывались комментировать слухи о проблемах в семье, а в октябре объявили о том, что расстаются после семи лет брака, и тихо-мирно развелись. Также стало известно, что Михалкова и Гигинеишвили давно не живут вместе. Кроме того, все чаще стали появляться слухи о новом романе режиссера. Джанет Джексон и Виссам аль-Ман

Джанет Джексон в январе родила долгожданного сына от катарского бизнесмена Виссама аль-Мана. А уже в апреле стало известно, что супруги развелись спустя пять лет отношений. Говорят, тотальный контроль со стороны мужа подтолкнул Джанет к расторжению брака. «Виссам не доверяет Джанет настолько, что просит свою службу безопасности проверять каждого мужчину, так или иначе встречающегося на пути жены, — от нового продюсера до уборщика в музыкальной студии», — писали СМИ. Как сообщают западные источники, столкновение их культур усугубилось с рождением ребенка. Виссам нанял целый штат прислуги, чтобы ухаживать за новорожденным сыном, в то время как Джексон было запрещено даже выходить из дома. Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская

К сожалению, развод Армена Джигарханяна с директором его театра Виталиной Цымбалюк-Романовской стал одиним из самых скандальных и громких разводов в уходящем году. В результате семейного разлада актер остался без квартиры, попал в больницу и стал героем таблоидов и ток-шоу. Что произошло на самом деле, до сих пор так до конца и неизвестно. Сам Джигарханян назвал бывшую жену предательницей. Скарлетт Йоханссон и Ромен Дориак

Вторым мужем Скарлетт Йоханссон стал французский журналист Ромен Дориак. От Дориака Йоханссон родила дочь Роуз, а спустя пару лет решила развестись и заявила, что не считает моногамию естественной для себя формой отношений. «Я несколько раз была замужем и могу сказать, что брак — это противоестественно. Конечно, свадьба — это очень красиво, радостно, замечательно, романтично, но не более. Посмотрите вокруг и признайтесь, что браки терпят поражение. Сколько людей, для того чтобы сохранить отношения с одним партнером, ходят по психологам, стараются изменить свои желания и постоянно мучаются. Это доказывает тот факт, что все люди полигамны, причем и мужчины, и женщины. Лично у меня был такой опыт постоянных отношений, и я вам скажу честно, мне дались они с большим трудом. Я знаю людей, которые стараются придерживаться моногамии, но если заглянуть вглубь проблемы, то единицы из них живут в настоящей гармонии. Склоняю перед ними голову», — так актриса объяснила свое нежелание снова вступать в брак в недавнем интервью журналу Playboy. Егор Кончаловский и Любовь Толкалина