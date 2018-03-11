Неосновной инстинкт: Ольга Бузова, Анджелина Джоли и другие звезды, которые живут без секса
Ольга Бузова
Ставшая недавно телеведущей Ольга Бузова выступает в очень откровенных нарядах, снимается в провокационных фотосессиях и запросто может выйти на красную дорожку, например, в абсолютно прозрачном комбинезоне. Пару месяц назад дерзкая и раскрепощенная Ольга удивила всех тем, что в ее жизни вообще нет секса. Ольга Бузова призналась, что у нее больше года не было интимных отношений: «Я, наверно, человек старой советской закалки. Для меня настоящий поцелуй — это очень важно. Это очень трепетно, и, наверное, в 31 год девочки так не говорят. Это слышишь от девчонок в 15, 16 лет. Но я поцелую только того человека, в котором я буду уверена, который будет моим мужчиной. Пока такого нет».
Анджелина Джоли
Одна из самых горячих и привлекательных женщин в мире, секс-символ, известная оторва Анджелина Джоли, когда-то рассказывающая про эстремальный секс с экс-супругом Билли Бобом Торнтоном после развода со вторым мужем Брэдом Питтом решила стать почти монахиней. Сначала актриса заявляла, что больше не хочет тратить время на выяснения отношений с супругом, а затем и вовсе призналась, что теперь хочет направить энергию на творчество и благотворительность. Воздерживаться Джоли помогают регулярные занятия йогой.
Брэд Питт
Буквально на днях к своей экс-супруге в плане воздержания присоединился Брэд Питт. Актер отказался от секса и, по словам его знакомых, хочет уделять больше времени себе: вести здоровый образ жизни, разобраться с алкогольной зависимостью, которая, по слухам, и стала камнем преткновения в семье Джоли-Питт. «Он был в отношениях почти всю свою взрослую жизнь. А теперь, когда стал одинок, делает то, что раньше не мог делать», — заявил инсайдер таблоида The Sun.
Рианна
Рианна постоянно появлялась в рейтингах самых сексуальных и желанных, снялась в десятках откровенных фотосессий, смотреть ее клипы спокойно мужчинам бывает сложно, но... В жизни певица далека от образа секс-бомбы. В откровенном интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри она призналась, что ей очень сложно найти достойного мужчину. Рианна сказала, что любит секс и вообще считает его полезным для здоровья, но к свиданиям на одну ночь не готова, так как они опустошают, «похожи на холостой выстрел» и могут здорово испортить ей репутацию, так как она человек публичный.
Анастасия Макеева
Анастасия Макеева призналась, что после развода с Глебом Матвейчуком ни с кем не встречается. Актриса сейчас репетирует роль в эротической комедии, а вот в личной жизни у нее пока затишье. Анастасия живет в Петербурге, в квартире котрую ей снимают продюсеры, за ее домашними питомцами тем временем приглядывают специальные няни... И никаких бурных романов.
Рената Литвинова
Рената Литвинова долгое время поддерживала образ секс-символа и богини отечественного кинематографа. А потом вдруг эта яркая блондинка с кроваво-красными губами и в подчеркивающих фигуру нарядах заявила, что в ее жизни, как у героини фильма Алексея Балабанова «Мне не больно», «секса ноль». Просто, чтобы очаровать Ренату, нужно быть как минимум гением, иначе секс ей кажется очень неловким и смешным занятием. _Фото: пресс-служба, starface, instagram, globallookpress_