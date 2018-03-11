Неосновной инстинкт: Ольга Бузова, Анджелина Джоли и другие звезды, которые живут без секса

Ставшая недавно телеведущей Ольга Бузова выступает в очень откровенных нарядах, снимается в провокационных фотосессиях и запросто может выйти на красную дорожку, например, в абсолютно прозрачном комбинезоне. Пару месяц назад дерзкая и раскрепощенная Ольга удивила всех тем, что в ее жизни вообще нет секса. Ольга Бузова призналась, что у нее больше года не было интимных отношений: «Я, наверно, человек старой советской закалки. Для меня настоящий поцелуй — это очень важно. Это очень трепетно, и, наверное, в 31 год девочки так не говорят. Это слышишь от девчонок в 15, 16 лет. Но я поцелую только того человека, в котором я буду уверена, который будет моим мужчиной. Пока такого нет».

Анджелина Джоли