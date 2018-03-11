«Он был в отношениях почти всю свою взрослую жизнь. А теперь, когда стал одинок, делает то, что раньше не мог делать», — цитирует таблоид инсайдеров.

Стоит отметить, что слухи о новом возлюбленном Анджелины Джоли также не имеют конкретных доказательств. Актриса занимается детьми и тратит большое количество времени на активную общественную деятельность. Так, вот уже несколько месяцев Анджелина Джоли занимается продвижением своего режиссерского дебюта — ленты «Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи», рассказывающей реальную историю камбоджийской писательницы Лун Ун, выросшей в трагические времена правления смертоносных красных Кхмеров.

Фото: globallookpress