СМИ: Брэд Питт решил отказаться от секса
Анджелина Джоли и Брэд Питт заявили о разрыве в сентябре 2016 года. За полтора года голливудскому красавчику приписали не один роман, однако, американский таблоид The Sun со ссылкой на авторитетный источник из окружения актера сообщил, что он решил в течение года придерживаться принципов целибата — иначе, обета безбрачия. По словам источника, актер хочет уделять больше времени себе: вести здоровый образ жизни, разобраться с алкогольной зависимостью, которая, по слухам, и стала камнем преткновения в семье Джоли-Питт.
«Он был в отношениях почти всю свою взрослую жизнь. А теперь, когда стал одинок, делает то, что раньше не мог делать», — цитирует таблоид инсайдеров.
Стоит отметить, что слухи о новом возлюбленном Анджелины Джоли также не имеют конкретных доказательств. Актриса занимается детьми и тратит большое количество времени на активную общественную деятельность. Так, вот уже несколько месяцев Анджелина Джоли занимается продвижением своего режиссерского дебюта — ленты «Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи», рассказывающей реальную историю камбоджийской писательницы Лун Ун, выросшей в трагические времена правления смертоносных красных Кхмеров.
Фото: globallookpress