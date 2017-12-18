На днях в эфире одной из телепередач 31-летняя Ольга Бузова откровенно заявила, что последним мужчиной у нее был… экс-супруг Дмитрий Тарасов.

Похоже, Ольга Бузова твердо намерена идти по пути Ким Кардашьян — она не намерена скрывать от поклонников даже самые личные подробности своей жизни. Так, недавно в эфире передачи «Ты не поверишь!» певица рассказала, что с момента окончательного расставания с супругом Дмитрием Тарасовым у нее не только не было секса — она ни с кем не целовалась.

«Я, наверно, человек старой советской закалки. Для меня настоящий поцелуй — это очень важно. Это очень трепетно, и, наверное, в 31 год девочки так не говорят. Это слышишь от девчонок в 15, 16 лет. Но я поцелую только того человека, в котором я буду уверена, который будет моим мужчиной. Пока такого нет», — призналась Бузова тележурналистам.

Напомним, впервые о расставании Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова стало известно в октябре прошлого года, а документы о разводе телеведущая и футболист подписали перед самым Новым годом — 30 декабря. Ольга и Дмитрий прожили в браке 5 лет.

Фото: Instagram