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Лобода, Кудрявцева и другие звезды на закрытии «Новой волны — 2018»

Серый слайд, который
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Светлана Лобода

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В Сочи состоялось закрытие Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна — 2018».

Всю неделю мы следили за концертами и вечеринками «Новой волны», на которой в этом году побывали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. На церемонии закрытия по красной ковровой дорожке New Wave Hall прошли Светлана Лобода и Лера Кудрвцева, недавно родившие дочерей и в кратчайшие сроки пришедшие в форму, Сосо Павлиашвили с семьей, Зара, Жасмин, Лолита Милявская, Данис Клявер и другие знаменитости.

Конечно, главными героями вечера стали победители конкурса. В этом году победу на «Новой волне» одержал участник из России Дан Розин. Второе место досталось Геворгу Арутюняну из Армении и россиянке Дарья Антонюк, получившей также приз зрительских симпатий. Третье место досталось исполнительнице Demy из Греции. Все они получили традиционные призы — «Хрустальные волны» из рук председателя конкурса Игоря Крутого и членов жюри Игоря Николаева, Сергея Лазарева и Интарса Бусулиса.

Ведущими церемонии закрытия Лера Кудрявцева, Тимур Родригез, Марина Кравец и Александр Ревва. Помимо вручения призов зрителей ждал грандиозный концерт, на котором выступили Елена Темникова, Зара, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Жасмин, Слава, Лолита, Олег Газманов, Лариса Долина, Лайма Вайкуле, Ирина Аллегрова, Александр Ревва, Денис Клявер, Юлианна Караулова и Светлана Лобода со своим хитом SuperSTAR. Завершилось шоу совместным выступлением звезд и конкурсантов с песней «Уходит праздник».

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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