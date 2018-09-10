Лобода, Кудрявцева и другие звезды на закрытии «Новой волны — 2018»

Всю неделю мы следили за концертами и вечеринками «Новой волны», на которой в этом году побывали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. На церемонии закрытия по красной ковровой дорожке New Wave Hall прошли Светлана Лобода и Лера Кудрвцева, недавно родившие дочерей и в кратчайшие сроки пришедшие в форму, Сосо Павлиашвили с семьей, Зара, Жасмин, Лолита Милявская, Данис Клявер и другие знаменитости.