Блестящие наряды, эффектные начесы и хиты ABBA: Лорак и Киркоров, Жасмин и другие звезды показали стиль диско на вечеринке Mamma Mia

Очередной день Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна»-2018 закончился, как водится, афтепати для звезд из жюри и других гостей фестиваля. Темой вечеринки были выбраны 1970-е, хиты группы ABBA и недавно вышедший на экраны фильм «Mamma Mia! 2».
Молодая мама Лера Кудрявцева выбрала достаточно скромный сарафан в пол, зато сделала эффектный начес на волосах и выглядела отлично.
Стройными ногами в сверкающих пайетками мини-платьях похвастались другие звезды — Ани Лорак, Жасмин, Элина Чага. Кети Топурия решила выбрать неброское черное платье, но тоже показала худые ноги. Гости вечеринки с удовольствием общались, делали селфи, наслаждались ужином и веселились до самого утра.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru