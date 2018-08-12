Асма Асад, Лора Буш и другие жены политиков, столкнувшиеся с серьезными заболеваниями

Асма Асад

Горбаева

Мелания Трамп

Супруга израильского президента Реувена Ривлина - Нехама страдает тяжёлым лёгочным заболеванием

экс-первая леди США Барбара Буш борется с хронической обструктивной болезнью легких и сердечной недостаточностью.

супруга Мао Цзэдуна Цзян Цин дважды переносила дизентерию и каждый год болела ангинами

Иоганна Клара Элеонора Коль - жена бывшего канцлера Германии Гельмута Коля страдала редким видом аллергии - аллергия на свет, повлекшая за собой как физическую боль, так и внутренний страх при контакте с дневным светом.

Нэнси Рейган, первая леди Америки страдала от сердечной недостаточности

Принцесса Диана и булимия

Первая леди Аргентины, супруга Хуана Перона Эва боролась с раком матки 43-й первой леди США Бетти Форд в 1974 году был диагностирован рак молочной железы жена президента США Джорджа Буша Лора в 2006 года удалила раковую опухоль на правой голени.