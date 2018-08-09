Жена президента Сирии Асма Асад больна раком

У Асмы Асад, которой 11 августа исполнится 43 года, диагностировали рак молочной железы. Отмечается, что болезнь выявили на ранней стадии. Супруга президента выступила с официальным заявлением, которое было опубликовано в Twitter-аккаунте канцелярии сирийского президента:
«Я из того народа, который научил мир стойкости, силе и способности взглянуть в лицо трудностям. И моя решимость проистекает из вашей решимости и стойкости всех предыдущих лет».
На снимке Асма Асад выглядит бодро и улыбается, несмотря на перебинтованную после капельницы руку.
"..أنا من هذا الشعب الذي علّم العالم الصمود والقوّة ومجابهة الصعاب.. وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كلّ السنوات السابقة.."— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 8 августа 2018 г.
السيدة #أسماء_الأسد pic.twitter.com/4zLBNzADRm
Фото: eastnews, globallookpress