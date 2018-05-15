Первую леди США Меланию Трамп срочно прооперировали

Американские СМИ сообщают, что супруга президента страны Дональда Трампа, Мелания, попала в больницу. Врачи нашли у нее доброкачественное образование на почках и приняли решение удалить его.
«Миссис Трамп сегодня утром прошла процедуру эмболизации почек. Все завершилось успешно и без осложнений», — заявила директор по связям с общественностью первой леди Стефани Гришем.
По ее словам, операцию проводили хирурги Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида. Вероятно, Мелания пробудет там около недели. Дональд Трамп пока находится в Белом доме, но планирует навестить жену в скором времени.
Фото: Ron Sachs, Yuri Gripas, Alex Edelman, Chip Somodevilla, Cheriss May, Olivier Douliery / Global Look Press