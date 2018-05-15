Первую леди США Меланию Трамп срочно прооперировали

Американские СМИ сообщают, что супруга президента страны Дональда Трампа, Мелания, попала в больницу. Врачи нашли у нее доброкачественное образование на почках и приняли решение удалить его.

«Миссис Трамп сегодня утром прошла процедуру эмболизации почек. Все завершилось успешно и без осложнений», — заявила директор по связям с общественностью первой леди Стефани Гришем.