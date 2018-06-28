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Вера Брежнева помогла телеведущему Эдуарду Мацаберидзе излечиться от рака

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Эдуарда Мацаберидзе

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36-летний актер и телеведущий рассказал о своей победе над страшным заболеванием.

В мае этого года стало известно, что Эдуарду Мацаберидзе, знакомому зрителям по шоу «Еда, я люблю тебя» и сериалу «Сладкая жизнь», был поставлен диагноз «лимфома». На днях актер появился в студии шоу «Вечерний Ургант», где откровенно рассказал о своем лечении.

Эдуард прошел шесть курсов химиотерапии. По признанию актера и телеведущего, немаловажную роль в его излечении сыграла певица Вера Брежнева. Именно она несколько лет назад приобрела инфузомат (устройство для длительного дозированного введения химиотерапевтических препаратов — прим.ред.) для отделения гематологии онкологического института, куда попал Мацаберидзе. Эд подчеркнул, что «Валерчик», а именно так актер назвал этот инфузомат, спас уже сотню жизней. «Вот за это я хотел сказать ей большое спасибо», — подытожил актер.

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Валерчик (на этот раз слева на фото), наконец-то, перестал издеваться надо мной на предмет маски и сказал, что с моей рожей это реально хорошее решение, так и персоналу спокойнее и больные реже думают о суициде! На мой вопрос - как насчет освоить полеты с третьего этажа, ответил коротким и сухим - нет, предложив сменить тему на футбольную! Оказалось на ЧМ 2018 Валерчик болел за немцев, потому что они белые как он, я заметил, что это отдает расизмом, он заметил, что я хач! И добавил, что ему плевать кто какой национальности, главное что б человек был хороший...белый, с голубыми глазами и светлыми волосами! В общем, и футбол толком не смогли обсудить, но сошлись в одном, что абсолютно в каждом существе есть что-то хорошее или даже прекрасное, в каждом, кроме Валерчика, потому что, как он сам отметил, он не сто баксов, что б всем нравится, его задача поставить нас на ноги и больше никогда не видеть в его обители! Жесткая, но вполне объяснимая позиция, с которой сложно спорить! Таков Валерчик, его не исправить, да и надо ли? #Валерчик #ЧМ2018 #Немцы #SayNoToRacism #SayHiToValerchik #4 #Химия #Полет #Нормальный #Относительно)) #Спасибо #За #Поддержку #😌 #😘

Публикация от Эд Мацаберидзе (@edmatsaberidze)

Поклонники Эдуарда поздравили его с излечением и восхитились его жизнелюбием: «Смотрела уже в записи и была безумно рада видеть такого позитивного и мудрого человека. Эдуард, Вы вселяете надежду всем тем людям, которые столкнулись с этой болезнью», «Спасибо Вам👍 за победу, за жизнерадостность, за любовь к жизни, за правду», «Здоровья тебе! Очень интересный и сильный ты человек!!», «Я очень за Вас рада. Переживала как за родного. Отлично выглядите, надеюсь чувствует себя тоже отлично», «Ты сильный и правильно делаешь что показываешь это людям! Я вместе с тобой, надеюсь, что кому-то это пригодится и поможет хоть капельку! Ты сделал этот мир чуточку лучше, это однозначно!», «Эд, здравствуйте) я честно просто восхищаюсь вами, вашим отношением к болезни, вашим отношением к жизни. Вы действительно даёте пример всем нам, и это очень важно и очень ценно. Я очень благодарна вам за это».

Фото: instagram

Видео: Youtube/Вечерний Ургант

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