Вера Брежнева помогла телеведущему Эдуарду Мацаберидзе излечиться от рака

В мае этого года стало известно, что Эдуарду Мацаберидзе, знакомому зрителям по шоу «Еда, я люблю тебя» и сериалу «Сладкая жизнь», был поставлен диагноз «лимфома». На днях актер появился в студии шоу «Вечерний Ургант», где откровенно рассказал о своем лечении.

Эдуард прошел шесть курсов химиотерапии. По признанию актера и телеведущего, немаловажную роль в его излечении сыграла певица Вера Брежнева. Именно она несколько лет назад приобрела инфузомат (устройство для длительного дозированного введения химиотерапевтических препаратов — прим.ред.) для отделения гематологии онкологического института, куда попал Мацаберидзе. Эд подчеркнул, что «Валерчик», а именно так актер назвал этот инфузомат, спас уже сотню жизней. «Вот за это я хотел сказать ей большое спасибо», — подытожил актер.