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Ксения Собчак, Анфиса Чехова и другие звезды поддержали благотворительный прием Миланы Тюльпановой

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Ксения Собчак

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Супруга скандально известного футболиста Александра Кержакова организовала благотворительный аукцион при поддержке фонда «Линия жизни».

Накануне, 1 декабря, в правительственной резиденции К-2 прошел благотворительный аукцион Sun Party, который организовала Милана Тюльпанов совместно с фондом «Линия жизни».

В этом году 25-летняя Милана стала одним из амбассадоров фонда, который оказывает адресную помощь тяжелобольным детям до 18 лет, а также финансирует высокотехнологичные операции, приобретение медицинского оборудования и медицинские исследования. Президент Фонда Фаина Захарова присвоила Кержаковой звание «Золотого хранителя ребенка» и вручила почетный значок. «Хочу поблагодарить Милану за поддержку нашего Фонда. Мы существуем уже 15 лет, за моими плечами 10000 спасенных детских жизней от Санкт-Петербурга до Владивостока. И каждый раз, когда я смотрю в зеркало, я вижу не свои глаза, а глаза тех детей, которых мы спасли. Я рада сообщить, что Милана стала амбассадором нашего Фонда. Это прекрасно, когда такой молодой человек осознает всю ценность помощи, которую оказывает», — заявила Фаина Захарова.

Фаина Захарова и Милана Тюльпанова

«В свое время мой отец очень хотел, чтобы я была волонтером именно Фонда «Линия Жизни». Так и вышло. Сегодня я не просто волонтер, а посол Фонда, что намного почетнее и ответственнее. Мы, люди, живем спокойной жизнью, - мы просыпаемся, идем на работу, общаемся с близкими людьми, обнимаем наших детей, путешествуем. Потом в какой-то момент все рушится, и мы начинаем испытывать боль, которая заставляет нас только через силу вернуться к полноценной жизни. Сегодня мы собираем средства на помощь тем детям, вся жизнь которых наполнена болью. И я буду бесконечно счастлива, если нам удастся сделать так, что они заживут нормальной жизнью», — призналась Милана Тюльпанова.

Милана, Владислав и Наталья Тюльпановы

Екатерина Одинцова провела благотворительную лотерею, в которой было разыграно около 70 ценных призов.

Ведущей аукциона стала Ксения Собчак. На благотворительном аукционе были представлены лоты от Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Ани Лорак, Андрея Малахова, Ксении Собчак и Александра Добровинского.

Ужин и светский выход с Ксенией Собчак были проданы вдвое дороже, чем съемки в следующем клипе Филиппа Киркорова. Браслет Николая Баскова с черными бриллиантами был продан вдвое дороже его реальной стоимости. Благодаря Екатерине Одинцовой Николай имел возможность следить за судьбой своего украшения и, при необходимости, выкупить его обратно, если бы в зале не нашлись ценители подобных ювелирных изделий. Адвокат Александр Добровинский наделил браслет «особой силой» — юрист пообещал бесплатно защищать его владельца в суде по статье мошенничество, если вдруг такая необходимость возникнет. Анфиса Чехова приготовила бонус для покупателя роскошного платья от ALLA COUTURE — новая владелица наряда может получить от телеведущей очную консультацию по гармоничному похудению, которая пройдет за обедом в одном из ресторанов здорового питания. Александра Добровинского. Особый ажиотаж вызвал лот, представленный питерской писательницей и светской львицей Ириной Огановой, которая предложила ужин в ее особняке с винами из ее знаменитых погребов с последующим чтением ее рассказов. Кроме того, покупатель этого лота получил набор антикварных серебряных ложечек от Ирины.

После завершения аукциона гости вечера, среди которых были Ирина Чайковская, Наталья Тюльпанова, Алия Прокофьева, Ирина Оганова, Татьяна Буланова, Анастасия Панибратова, Алла Кравченко, Жанна и Алиса Герцовские, Татьяна Затравина, Дмитрий Мухортых и многие другие, получили возможность потанцевать под хиты Стаса Пьехи.

Стас Пьеха

Фото: пресс-служба

Текст: Наталья Емельянова

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