Ксения Собчак, Анфиса Чехова и другие звезды поддержали благотворительный прием Миланы Тюльпановой

Екатерина Одинцова провела благотворительную лотерею, в которой было разыграно около 70 ценных призов.

Ведущей аукциона стала Ксения Собчак. На благотворительном аукционе были представлены лоты от Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Ани Лорак, Андрея Малахова, Ксении Собчак и Александра Добровинского.

Ужин и светский выход с Ксенией Собчак были проданы вдвое дороже, чем съемки в следующем клипе Филиппа Киркорова. Браслет Николая Баскова с черными бриллиантами был продан вдвое дороже его реальной стоимости. Благодаря Екатерине Одинцовой Николай имел возможность следить за судьбой своего украшения и, при необходимости, выкупить его обратно, если бы в зале не нашлись ценители подобных ювелирных изделий. Адвокат Александр Добровинский наделил браслет «особой силой» — юрист пообещал бесплатно защищать его владельца в суде по статье мошенничество, если вдруг такая необходимость возникнет. Анфиса Чехова приготовила бонус для покупателя роскошного платья от ALLA COUTURE — новая владелица наряда может получить от телеведущей очную консультацию по гармоничному похудению, которая пройдет за обедом в одном из ресторанов здорового питания. Александра Добровинского. Особый ажиотаж вызвал лот, представленный питерской писательницей и светской львицей Ириной Огановой, которая предложила ужин в ее особняке с винами из ее знаменитых погребов с последующим чтением ее рассказов. Кроме того, покупатель этого лота получил набор антикварных серебряных ложечек от Ирины.

После завершения аукциона гости вечера, среди которых были Ирина Чайковская, Наталья Тюльпанова, Алия Прокофьева, Ирина Оганова, Татьяна Буланова, Анастасия Панибратова, Алла Кравченко, Жанна и Алиса Герцовские, Татьяна Затравина, Дмитрий Мухортых и многие другие, получили возможность потанцевать под хиты Стаса Пьехи.