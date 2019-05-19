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Судзиловская, Терон, Навка и другие самые яркие блондинки шоу-бизнеса старше 40 лет

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Олеся Судзиловская

Фото: Starface
Эти известные дамы доказывают, что лучше блондинок могут быть... только горячие блондинки. Мы выбрали самых известных и эффектных дам со светлыми волосами, которые мало кого оставляют равнодушными.

Фото: Starface

Олесе Судзиловской 20 мая исполнилось 45 лет. Именинница продолжает оставаться оной из самых эффектных и соблазнительных звезд отечественного кинематографа. Многие двадцатилетние девушки могли бы позавидовать фигуре, красоте, харизме и привлекательности Олеси.

Фото: Eastnews

Голливудской звезде Шарлиз Терон в конце лета исполнится 44 года. Актриса хорошеет с каждым годом, становится все более интересной женщиной и соглашается на все более дерзкие роли в кино. А посмотрите, в какой она потрясающей физической форме! Да какой бы ни был у Шарлиз цвет волос, она всегда будет классной. Но образ блондинки идет ей больше всего.

Татьяна Навка

Олимпийская чемпиона Татьяна Навка в следующем году отметит 45-летний юбилей. Любим фигуристку за бьющую через край энергию, позитив и, конечно, за светлые локоны. Определенно, блондинка в законе!

Больше эффектных и талантливых блондинок — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: getty, eastnews, instagram, twitter, globallookpress. Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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