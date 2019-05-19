Судзиловская, Терон, Навка и другие самые яркие блондинки шоу-бизнеса старше 40 лет

Фото: Starface
Олесе Судзиловской 20 мая исполнилось 45 лет. Именинница продолжает оставаться оной из самых эффектных и соблазнительных звезд отечественного кинематографа. Многие двадцатилетние девушки могли бы позавидовать фигуре, красоте, харизме и привлекательности Олеси.
Фото: Eastnews
Голливудской звезде Шарлиз Терон в конце лета исполнится 44 года. Актриса хорошеет с каждым годом, становится все более интересной женщиной и соглашается на все более дерзкие роли в кино. А посмотрите, в какой она потрясающей физической форме! Да какой бы ни был у Шарлиз цвет волос, она всегда будет классной. Но образ блондинки идет ей больше всего.
Олимпийская чемпиона Татьяна Навка в следующем году отметит 45-летний юбилей. Любим фигуристку за бьющую через край энергию, позитив и, конечно, за светлые локоны. Определенно, блондинка в законе!
Больше эффектных и талантливых блондинок — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: getty, eastnews, instagram, twitter, globallookpress. Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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