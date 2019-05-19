Судзиловская, Терон, Навка и другие самые яркие блондинки шоу-бизнеса старше 40 лет

Голливудской звезде Шарлиз Терон в конце лета исполнится 44 года. Актриса хорошеет с каждым годом, становится все более интересной женщиной и соглашается на все более дерзкие роли в кино. А посмотрите, в какой она потрясающей физической форме! Да какой бы ни был у Шарлиз цвет волос, она всегда будет классной. Но образ блондинки идет ей больше всего.