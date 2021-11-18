Знаменитые, богатые: какими стали герои поттерианы Гермиона, Гарри и Рон через 20 лет

Как говорится, почувствуй себя старым: первый фильм о маленьких волшебниках вышел в 2001 году!

Съемки новогоднего выпуска идут сейчас. Шоу, срежиссированное Крисом Коламбусом, расскажет захватывающую историю создания самой любимой франшизы всех времен. По слухам, Джоан Роулинг на празднование юбилея не позвали из-за ее последней книги «Дурная кровь» про маньяка-убийцу. Также многим не по нраву пришлись нетолерантные высказывания писательницы о половой принадлежности людей.

Как же два десятилетия изменились исполнители главных ролей, что произошло в их жизни, чего они добились? В общем, рассказываем, какими выросли Рон, Гарри и Гермиона.

Дэниел Рэдклифф

Гарри Поттер

В момент съемок в первом фильме про маленького волшебника «Гарри Поттер и философский камень» актеру было всего 11 лет, сейчас ему уже 32.