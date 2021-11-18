Знаменитые, богатые: какими стали герои поттерианы Гермиона, Гарри и Рон через 20 лет
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Фото: Kinopoisk.ru
Официальный аккаунт фильмов про Гарри Поттера опубликовал тизер спецвыпуска фильма. В нем появятся все главные герои повествования. Поклонники Гарри, Рона и Гермионы считают дни до премьеры и в комментариях в соцсетях не скрывают радости — дождались!
Как говорится, почувствуй себя старым: первый фильм о маленьких волшебниках вышел в 2001 году!
Съемки новогоднего выпуска идут сейчас. Шоу, срежиссированное Крисом Коламбусом, расскажет захватывающую историю создания самой любимой франшизы всех времен. По слухам, Джоан Роулинг на празднование юбилея не позвали из-за ее последней книги «Дурная кровь» про маньяка-убийцу. Также многим не по нраву пришлись нетолерантные высказывания писательницы о половой принадлежности людей.
Как же два десятилетия изменились исполнители главных ролей, что произошло в их жизни, чего они добились? В общем, рассказываем, какими выросли Рон, Гарри и Гермиона.
Дэниел Рэдклифф
Гарри Поттер
В момент съемок в первом фильме про маленького волшебника «Гарри Поттер и философский камень» актеру было всего 11 лет, сейчас ему уже 32.
До съемок у Криса Коламбуса у Рэдклиффа был небольшой опыт игры в кино и работы на телевидении. Но в 2001 году мальчишка стал суперзвездой. Его гонорар за первый фильм о Гарри составил миллион долларов, за второй «Гарри Поттер и Тайная комната» — 3 млн долларов, за «Гарри Поттер и Кубок огня» — 11 млн, а за первую часть «Гарри Поттер и Дары Смерти» — 20 млн долларов! Богатство актера растет пропорционально с его славой и востребованностью.
Он снялся уже в 40 фильмах, многие из которых получили высокие рейтинги: «Записки юного врача», «Убей своих любимых», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Иллюзия обмана» и других.
За роль Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф получал множество номинаций престижных кинопремий. Но приз ему достался лишь однажды: в 2012 году MTV назвал лучшим актерский состав фильма.
Рэдклифф страдает редким заболеванием — диспраксией, из-за которого не может выполнять простые, но целенаправленные задачи. Например, завязывать шнурки.
О личной жизни актера известно немного. У него были отношения с ассистенткой режиссера, также он встречался с американской актрисой Эрин Дарк.
Эмма Уотсон
Гермиона Грейнджер
В съемках «Гарри Поттера» Эмма начала в 10 лет, сейчас ей 31 год. За первый фильм юная актриса получила гонорар 125 тысяч долларов.
Об Эмме Уотсон Passion.ru уже подробно рассказывал. Коротко напомним: на е счету, вместе с поттерианой, 28 фильмов. Один из самых удачных за последнее время — «Маленькие женщины».
Гонорары актрисы исчисляются суммами с шестью нулями. Так, за «Красавицу и чудовище» и за самую свежую серию она получила по 15 млн долларов. Актриса признается, что не торопится жить на широкую ногу, так как совсем не умеет распоряжаться деньгами. Сейчас все ее внимание нацелено на общественную деятельность, образование и карьеру режиссера.
Эмме приписывали роман с принцем Гарри, но она категорично опровергла эти слухи. Осенью 2017-го после двух лет отношений актриса рассталась с компьютерным специалистом Уильямом Найтом. Последние три года она встречается с американским бизнесменом Лео Робинтоном.
Руперт Гринт
Рон Уизли
Руперт Гринт самый старший из волшебной троицы. Сниматься в поттериане он начал в 12 лет, сейчас ему 33 года. Его первый гонорар был таким же, как и у Эммы, 125 тысяч доллларов.
За фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса» он заработал уже 4 млн долларов, за «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» — 15 млн, и за вторую часть — столько же.
Руперт востребованный актер: он играет и в полнометражных фильмах, и в сериалах. Всего он участвовал в 32 проектах.
В конце 2020 года Гринт стал отцом. Актриса Джорджией Грум, с которой он встречается уже 10 лет, родила дочь. Появление ребенка так вдохновило Руперта, что он даже заявил о готовности оставить кино ради воспитания малышки. И в действительности последнюю пару лет он не снимается. Но фанаты уверены, что он еще вернется на большой экран.
Фото и видео: Kinopoisk.ru, Instagram, East News, Ray Tang, Terry Scott, Sonia Moskowitz, Lexie Appleby, Kento Nara/ Geisler-Fotopress/ Global look press