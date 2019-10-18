Железные леди: Лобода, Гагарина, Ивлеева и другие самые сильные и успешные женщины отечественного шоу-бизнеса
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Светлана Лобода
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Карьера Светланы Лободы началась с участия в музыкальной группе «Капучино». Несмотря на то что коллектив выступал в небольших клубах и был малоизвестен, уже тогда у нее появились первые поклонники и репутация сильной и самобытной вокалистки. Затем Лободе улыбнулась удача — она прошла кастинг в группу «ВИА Гра» и стала ее полноценной участницей. Снявшись в клипе «Биология» и съездив на гастроли по Азии, Светлана решила покинуть трио и начать сольную карьеру. С тех пор певица начала самостоятельно покорять музыкальный олимп и в итоге стала суперзвездой. Светлана растит дочь Евангелину от бывшего гражданского супруга, танцора Евгения Царя. В прошлом году она родила дочь от солистка группы Rammstein Тилля Линдеманна, и заявляет, о прекрасно справляется со всем сама... В общем, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет — это про нее.
Полина Гагарина
Фото: Instagram
Полина Гагарина впервые вышла замуж в двадцать лет. Избранником певицы стал актер Петр Кислов. У них родился сын Андрей, а через пару лет непростой семейной жизни и постоянных скандалов они поняли, что едва ли подходят друг другу. Еще год ушел на попытки спасти брак ради ребенка, но в конце концов Полина приняла волевое решение и подала на развод. Гагарина сбросила не только ненужный груз обид и недовольств, но и тридцать килограммов, которые набрала во время беременности, перекрасилась в яркую блондинку, взялась за карьеру и стала одной из самых успешных певиц и завидных невест. Долго в невестах засиживаться не пришлось — три года назад Полина Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, который буквально носит супругу на руках, дружит с ее сыном и души не чает в дочке Мие, появившейся на свет этой весной. Сейчас Полина не скрывает, что работать ей иногда помогают врачи, так как на сцену она готова выходить даже во время болезни, а в одном из недавних интервью она заявила, что хотела бы быть мужчиной, так как выражение «слабый пол» точно не про нее.
Ольга Бузова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Когда казавшийся идеальным брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова была разрушен, телеведущая дала волю эмоциям. Ольга рыдала, сходила с ума, раздавала интервью о крушении надежд и предательстве мужа, переставшего скрывать вспыхнувший роман с «Вице-мисс Россия 2014» Анастасией Костенко. В итоге звезда «Дома-2» перекрасилась из блондинки в жгучую брюнетку, запела, начала работать за десятерых и вдруг поняла, как это здорово — быть самостоятельной и успешной женщиной, которая может делать все что захочется.
Анастасия Ивлеева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Настя Ивлеева за последние несколько лет стала одной из самых популярных телеведущих. В этом году она выиграла премию «ТЭФИ» в номинациях «Лучший ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма» («Agent Show с Анастасией Ивлеевой») и «Лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайм». Недавно Анастасия вышла замуж за популярного исполнителя Элджея, а в интервью Ивану Урганту рассказала о свадьбе так: «Я не ожидала. Я тот человек, который в последнюю очередь думает о замужестве и о семейной истории. Я люблю работать, я работолюб!».
Ксения Собчак
Фото: Starface
Ксения Собчак за несколько лет стала одной из самых известных женщин России. Она берет интервью у самых интересные и популярных людей, занимается бизнесом, баллотируется на пост президента... Недавно Ксения Анатольевна развелась с супругом, актером Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона, и вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.
«В последнее время одна из самых обсуждаемых тем, касается Ксении Собчак, Максима Виторгана и Константина Богомолова. Понять, почему это так интересует всех, – ну если не всех, то очень многих, – честное слово, я не могу. Я могу сказать то же самое по поводу необыкновенного интереса публики к личной жизни принца Гарри и Меган Маркл. Но вот вчера я был в одной компании, где горячо обсуждали драку Виторгана с Богомоловым и кто-то рассказал там о том, что Собчак то ли на «Дожде», то ли еще в какой-то программе, высказалась в том роде, что если мужчина гуляет, то его называют «мачо», а если женщина гуляет, то ее называют... ну, в общем, наверное, вы догадались.
Так считает Собчак и говорит, что это неправильно. И вы знаете, я с ней совершенно согласен. Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине? И даже восхищается им, а ее осуждает. Думаю, в этом роль сыграла религия. Вот заповедь «Не возжелай жену соседа твоего» – это существует, а вот заповедь «Не возжелай мужа соседки твоей» – этого почему-то не существует. Я как биолог по образованию могу сказать вам, что вообще мы, люди, полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. И в этом смысле природа сделала нас равными. Словом, Ксения Собчак затронула важный вопрос, над которым я предлагаю вам подумать. И вообще можно даже и поспорить, этот вопрос того стоит», — написал о Ксении Владимир Познер.
Лолита Милявская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Лолита Милявская не скрывает, что ее брак с Александром Цекало, с которым она выступала в группе «Кабаре-дуэт „Академия“», был далек от идеала. Женское счастье певица обрела после развода, в браке с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, который младше ее на двенадцать лет. Недавно супруги объявили о разводе, но потом решили не спешить с официальным расторжением брака.
«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю), а потом плюнула))). Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости!! Пожалуй, всё. Статус свободен), но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой))!...», - сообщила артистка (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.
Сейчас Лолита не скрывает, что содержит свою семью и надеется только на себя.
Алла Пугачева
Фото: Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Алла Борисовна Пугачева давно стала главной звездой отечественной поп-сцены. Примадонна, женщина, которая поет, знаменитость, за каждым шагом которой следят поклонники и журналисты... Это все про нее. Сейчас Пугачева растит детей от шоумена Максима Галкина и большую часть времени проводит в своем загородном поместье. Совершенно справедливо Алла Борисовна считает, что может наконец позволить себе заслуженный отдых.
Кристина Орбакайте
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте тоже стала успешной певицей и.... сильной женщиной. Она растит троих детей, гастролирует, записывает новые хиты и нежно любит своего супруга Михаила Земцова, который решил всецело посвятить себя семье и Кристине в частности.
Яна Рудковская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион Евгений Плющенко счастливы в браке, и восьмилетняя разница в возрасте их совершенно не смущает. Ранее Яна была замужем за миллиардером Виктором Батуриным, который старшее ее на восемнадцать лет. И жизнь с которым, по словам самой Рудковской, была далека от романтики и семейной идиллии. Сейчас Яна является одной из самых успешных женщин российского шоу-бизнеса и не стесняется говорить об этом:
«Почти каждое утро, день, вечер, иногда и до полуночи, я и наша команда проводим в работе в офисе, на льду и на концертных площадках. В шоу и концертах, где я являюсь продюсером, работает команда от 50 и до 200 человек. Чтобы произвести классное шоу или концерт нужно месяцами долго работать, чтобы Вы получили массу удовольствий и впечатлений. У меня и моей команды с сегодняшнего дня нет ни одного выходного дня, потому что я готовлю шоу очень серьёзного уровня!».
Рената Литвинова
Фото: Getty
Рената Литвинова превратилась из богемной кинодивы в дерзкую представительницу современных модников, внешний вид которых у консервативно настроенной публики часто вызывает недоумение. На такую смелую трансформацию режиссера вдохновили новые друзья — дизайнеры Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия. Сама Рената признает, что в новом образе порой приходится несладко. «Я обожаю переодевания. Рекомендую попробовать. Это даст вам возможность увидеть другую жизнь. Если вы работница фабрики или в униформе уборщицы, вас не пропускают, мужчины на вас не смотрят, вас словно нет, словно этот мир не для вас (устраивает это вас или не устраивает)», — написала Литвинова в Instagram.
Сама Рената играет в театре, снимается в кино, сама снимает фильмы, сотрудничает с известными модными брендами и часто появляется на светских мероприятиях. В последнее время все чаще появляться на публике стала и ее дочь Ульяна, которая очень похож на свою маму,
Настасья Самбурская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Настасья Самбурская рассталась с образом Кристины Соколовской из «Универа», с разочаровавшим ее бойфрендом, певцом Александром Ивановым, а недавно развелась с актером Кириллом Дыцевичем спустя месяц после свадьбы. Опустила ли руки Настасья? Едва ли. Актриса купила квартиру в Москве, отправилась отдыхать в живописные меhttps://www.passion.ru/news/znamenitosti/russkaya-viven-li-nastasya-samburskaya-voskhitila-obrazom-na-premii-shanson-goda-21-04-2019.htmhttp://example.com) награду «Шансон года».
Анна Седокова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Уже два месяца не стихают обсуждения нового романа Анны Седоковой с 26-летним баскетболистом Янисом Тиммой. Скандал вокруг их отношений разгорелся, когда брошенная спортсменом жена обвинила его в изменах и непорядочном отношении к себе. Сама Анна заявляет, что живет так, как ей нравится. Она растит троих детей, занимается своей карьерой в шоу-бизнесе, выпускает собственную линию одежды... и призывает женщин не боятся быть самостоятельными.
Елена Летучая
Фото: Starface
Елена Летучая работала финансистом в «Газпроме» и в дирекции по обслуживанию пассажиров Северной железной дороги «РЖД». После тридцати она решила круто поменять свою жизнь и, окончив школу телевидения «Останкино», начала покорять телевидение и мир шоу-бизнеса. Конечно, у этой эффектной блондинки были романы, ей предлагали руку и сердце, но на первом месте для Лены всегда была карьера. Изменилось все после встречи с бизнесменом Юрием Анашенковым. Так, в 37 лет Елена Летучая вышла замуж и впервые поняла, что хочет стать мамой.
Юлия Барановская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Расставание звезды питерского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина с гражданской супругой Юлией Барановской получилось громким и некрасивым. Об измене супруга Юля узнала, будучи беременной третьим ребенком. Кроме того, футболист отказывался помогать материально. Сначала Барановская рыдала в передаче Андрея Малахова, а потом решила действовать. Добилась финансовой помощи Аршавина через суд, стала популярной телеведущей и постоянной гостьей светских мероприятий и написала книгу о том, как пережить тяжелый развод и не сломаться. «Я построила свою жизнь без него. И она мне нравится», — так Юля подытожила историю крушения своих иллюзий.
«Не надо ничего бояться, потому что ваша кажущаяся «опора» - это иллюзия, всегда и во всем надо рассчитывать только на себя, черпать силу и любовь в себе. Говорю искренне. Если вам сейчас страшно, если вы боитесь перемен, чувствуете себя слабой, жалкой, просто подумайте: а хотите ли вы так прожить всю свою жизнь? Уверена, что нет, и пусть это осознание заставит вас взять себя в руки и вытащить себя из этого болота. Пока вы сидите и чего-то боитесь, жизнь проходит мимо, а второй не будет. Цените, прежде всего, себя», — рассказала Юля в недавнем интервью Passion.ru.
Фото и видео: instagram
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