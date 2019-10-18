Железные леди: Лобода, Гагарина, Ивлеева и другие самые сильные и успешные женщины отечественного шоу-бизнеса

Ксения Собчак за несколько лет стала одной из самых известных женщин России. Она берет интервью у самых интересные и популярных людей, занимается бизнесом, баллотируется на пост президента... Недавно Ксения Анатольевна развелась с супругом, актером Максимом Виторганом, от которого родила сына Платона, и вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

«В последнее время одна из самых обсуждаемых тем, касается Ксении Собчак, Максима Виторгана и Константина Богомолова. Понять, почему это так интересует всех, – ну если не всех, то очень многих, – честное слово, я не могу. Я могу сказать то же самое по поводу необыкновенного интереса публики к личной жизни принца Гарри и Меган Маркл. Но вот вчера я был в одной компании, где горячо обсуждали драку Виторгана с Богомоловым и кто-то рассказал там о том, что Собчак то ли на «Дожде», то ли еще в какой-то программе, высказалась в том роде, что если мужчина гуляет, то его называют «мачо», а если женщина гуляет, то ее называют... ну, в общем, наверное, вы догадались.

Так считает Собчак и говорит, что это неправильно. И вы знаете, я с ней совершенно согласен. Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине? И даже восхищается им, а ее осуждает. Думаю, в этом роль сыграла религия. Вот заповедь «Не возжелай жену соседа твоего» – это существует, а вот заповедь «Не возжелай мужа соседки твоей» – этого почему-то не существует. Я как биолог по образованию могу сказать вам, что вообще мы, люди, полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. И в этом смысле природа сделала нас равными. Словом, Ксения Собчак затронула важный вопрос, над которым я предлагаю вам подумать. И вообще можно даже и поспорить, этот вопрос того стоит», — написал о Ксении Владимир Познер.

Лолита Милявская