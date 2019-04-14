Взлеты и падения, любимые мужчины и разочарования: как Алла Пугачева стала счастливой женой в 62 года

Вскоре после знакомства Орбакас и 20-летняя Пугачева поженились, а спустя пару лет у них родилась дочь Кристина, впоследствии пошедшая по стопам мамы, взявшая фамилию отца и ставшая одной из самых известных певиц российского шоу-бизнеса. Спустя еще пару лет Алла Борисовна развелась и вскоре стала солисткой ВИА «Веселые ребята» композитора и продюсера Павла Слободкина. Именно он помог Пугчевой стать настоящей звездой и записал с ней знаменитый хит «Арлекино», благодаря которому она получила главный приз на международном конкурсе исполнителей «Золотой орфей». В 2017-м Слободкина не стало, он скончался после продолжительной болезни.

«Дорогой наш Паша! Жаль, что ты покидаешь нас и этот бренный мир. Знай, что та часть моей жизни, связанная с тобой, освещенная нашей молодостью, стремлением к цели, порой казавшейся недостижимой, счастьем успеха и горечью неудач, останется со мной до конца дней моих», — написала тогда Пугачева в соцетях.