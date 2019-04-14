logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Взлеты и падения, любимые мужчины и разочарования: как Алла Пугачева стала счастливой женой в 62 года

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 50
Фото: Starface
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Самой известной, популярной и любимой публикой певице российской эстрады Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось семьдесят лет. Ее путь к успеху и счастливой семейной жизнь был непростым и не самым быстрым. Алла Борисовна прошла долгий и сложный путь, переживала взлеты и падения, вдохновляющие встречи и разочарования. Сейчас в ее послужном списке сотни любимых миллионами поклонников песен, различные награды и звания, а в доме — гармония, уют и долгожданное тихое семейное счастье. Предлагаем вспомнить самые интересные моменты жизни и яркие романы Аллы Пугачевой, которую называют «примадонной», «королевой эстрады» и «главной певицей России».

Алла Пугачева начала свою карьеру более пятидесяти лет назад, отправившись, будучи студенткой музыкального училища, в свою первую гастрольную поездку с Мосэстрадой. После учебы будущая примадонна устроилась солисткой и концертмейстером в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Там она познакомилась с цирковым артистом-клоуном, своим будущим мужем Миколасом Орбакасом.

Миколас Орбакас

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov

Вскоре после знакомства Орбакас и 20-летняя Пугачева поженились, а спустя пару лет у них родилась дочь Кристина, впоследствии пошедшая по стопам мамы, взявшая фамилию отца и ставшая одной из самых известных певиц российского шоу-бизнеса. Спустя еще пару лет Алла Борисовна развелась и вскоре стала солисткой ВИА «Веселые ребята» композитора и продюсера Павла Слободкина. Именно он помог Пугчевой стать настоящей звездой и записал с ней знаменитый хит «Арлекино», благодаря которому она получила главный приз на международном конкурсе исполнителей «Золотой орфей». В 2017-м Слободкина не стало, он скончался после продолжительной болезни.

«Дорогой наш Паша! Жаль, что ты покидаешь нас и этот бренный мир. Знай, что та часть моей жизни, связанная с тобой, освещенная нашей молодостью, стремлением к цели, порой казавшейся недостижимой, счастьем успеха и горечью неудач, останется со мной до конца дней моих», — написала тогда Пугачева в соцетях.

Фото: Globallookpress / Genrietta Peryan

Во второй раз певица вышла замуж за режиссера Александра Стефановича, которого считают человеком, придумавшим сценический образ знаменитой Аллы Пугачевой. Сама артистка впоследствии заявила, что на момент знакомства со Стефановичем уже была известной и состоявшейся и в советах не нуждалась. Они прожили в браке четыре года и развелись, по слухам, из-за непростого характера певицы и измены режиссера.

Александ Стефанович

Фото: Eastnews

В третий раз Алла Борисовна пошла вод венец со своим концертным директором и продюсером Евгением Болдиным. Они развелись после пяти лет отношения и восьми лет брака. После развода с Болдиным Пугачева записала песню «Сильная женщина» со знаменитыми строками: «Крикну, а в ответ — тишина. Снова я осталась одна. Сильная женщина плачет у окна». По слухам, причинами расставания стали измены Евгения Болдина, а сама Алла Борисовна нашла утешение в компании музыканта Александра Розенбаума, который, впрочем, всегда отказывался комментировать отношения с Пугачевой.

Алла Пугачева и Евгений Болдин

Фото: Globallookpress / Genrietta Peryan

Разведясь с Евгением Болдиным, с которым долгие годы работала и жила вместе, Алла Борисовна начала жить в свое удовольствие, наслаждалась славой, записывала новые всенародно любимые песни и крутила романы с молодыми, подающими надежды, симпатичными музыкантами, в числе которых были Владимир Кузьмин и Сергей Челобанов. «Женщина может быть красавицей, умницей, но если меня не устраивает запах ее волос, то до свидания. Пугачева пахла навязчивым сексом. Уже не помню, где сделал предложение руки и сердца: то ли на банкете, то ли в постели», — рассказал последний в шоу «Секрета на миллион». Правда, Челобанов, как и Кузьмин, оказался не готов к семейной жизни.

Сергей Челобанов

Фото: Globallookpress / Alexander Keltik

Долгожданное семейное счастье Пугачева рассчитывала обрести с четвертым супругом, певцом Филиппом Киркоровым. Они поженились в 1994-м, венчались, но не сложилось. «Надо было больше уделять внимания этой женщине, я же безумно ее любил, но заигрался в звездность и потерял. Сам виноват. Она недополучала того, что должна была. Сейчас она в гармонии с Максимом, он столько внимания ей уделяет, столько заботы», — рассказал Киркоров в вышедшем недавно документальном фильме «Моя жена — Алла Пугачева». Кроме того, певец признался, что в 29 лет Пугачева потеряла ребенка от него.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров

Фото: Eastnews

В 2001 году на фестивале «Славянский базар» в Витебске Алла Борисовна познакомилась с молодым, дерзким и ярким пародистом Максимом Галкиным. У Максима там был первый сольный концерт, Алла Борисовна была в числе членов жюри. Представил артистов друг другу... Филипп Киркоров. По словам Галкина, они просто поняли, что подходят друг другу. В различных интервью он не раз говорил, что в душе чувствует себя старше Аллы, саму Пугачеву называет идеальной для себя женщиной, которая рядом с ним ведет себя как девочка, и уверяет, что разница в возрасте для них никогда не была проблемой.

В 2005 году Алла Борисовна официально развелась с Филиппом Киркоровым, отношения с которым у нее давно уже были дружескими. Пока одни восхищались Пугачевой, закрутившей роман с мужчиной, который моложе ее более чем на четверть века, другие осуждали ее, сама она наслаждалась новыми отношениями с Галкиным. Спустя десять лет после знакомства они решились на свадьбу и 23 декабря 2011 года официально зарегистрировали свои отношения.

Фото: Instagram

Почему артисты наконец созрели для свадьбы, стало ясно спустя пару лет, когда у супругов родились дети. В 2013 году новость о пополнении в звездном семействе стала для поклонников знаменитой пары полной неожиданностью. Многие даже не сразу в это поверили. Выяснилось, что малышей выносила суррогатная мать, имя которой супруги держат в тайне. После рождения детей Алла Борисовна сделала перерыв в карьере и полностью посвятила себя семье.

Когда малыши подросли, Пугачева снова начала выходить в свет, выступать и призналась, что благодаря Лизе и Гарри обрела вторую молодость и теперь чувствует себя счастливой как никогда. В прошлом году Алла Борисовна и Максим Галкин, ранее заявлявший, что верующим человеком себя не считает, созрели для венчания. Таинство прошло в одном из подмосковных храмов в присутствии близких друзей, родных и детей пары. Правда, не все поздравили супругов от чистого сердца. Многие осудили певицу, когда-то обвенчавшуюся с экс-супругом Филиппом Киркоровым, за то, что она решилась на повторный обряд. Критикам Алла Борисовна ответила так: «Я сделала это ради детей, ради мужа, который венчался в первый раз. А вообще, браки совершаются на небесах!». В одном из интервью певица призналась, что только с Максимом смогла наконец выйти из образа Аллы Пугачевой — примадонны и звезды с несгибаемым характером — и стать счастливой, мягкой женщиной, которой ничего никому не надо доказывать.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: globallookpress, eastnews, starface, instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала фото с заметно округлившимся животом
«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
5-летняя дочь делает замечания Максиму Галкину: «Папа, не чуди, говори нормально»
Ярко-красные губы и прозрачное черное платье: Ксения Собчак появилась на модном показе в роковом образе