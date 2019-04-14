Взлеты и падения, любимые мужчины и разочарования: как Алла Пугачева стала счастливой женой в 62 года

Алла Пугачева начала свою карьеру более пятидесяти лет назад, отправившись, будучи студенткой музыкального училища, в свою первую гастрольную поездку с Мосэстрадой. После учебы будущая примадонна устроилась солисткой и концертмейстером в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Там она познакомилась с цирковым артистом-клоуном, своим будущим мужем Миколасом Орбакасом.
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Вскоре после знакомства Орбакас и 20-летняя Пугачева поженились, а спустя пару лет у них родилась дочь Кристина, впоследствии пошедшая по стопам мамы, взявшая фамилию отца и ставшая одной из самых известных певиц российского шоу-бизнеса. Спустя еще пару лет Алла Борисовна развелась и вскоре стала солисткой ВИА «Веселые ребята» композитора и продюсера Павла Слободкина. Именно он помог Пугчевой стать настоящей звездой и записал с ней знаменитый хит «Арлекино», благодаря которому она получила главный приз на международном конкурсе исполнителей «Золотой орфей». В 2017-м Слободкина не стало, он скончался после продолжительной болезни.
«Дорогой наш Паша! Жаль, что ты покидаешь нас и этот бренный мир. Знай, что та часть моей жизни, связанная с тобой, освещенная нашей молодостью, стремлением к цели, порой казавшейся недостижимой, счастьем успеха и горечью неудач, останется со мной до конца дней моих», — написала тогда Пугачева в соцетях.
Фото: Globallookpress / Genrietta Peryan
Во второй раз певица вышла замуж за режиссера Александра Стефановича, которого считают человеком, придумавшим сценический образ знаменитой Аллы Пугачевой. Сама артистка впоследствии заявила, что на момент знакомства со Стефановичем уже была известной и состоявшейся и в советах не нуждалась. Они прожили в браке четыре года и развелись, по слухам, из-за непростого характера певицы и измены режиссера.
Фото: Eastnews
В третий раз Алла Борисовна пошла вод венец со своим концертным директором и продюсером Евгением Болдиным. Они развелись после пяти лет отношения и восьми лет брака. После развода с Болдиным Пугачева записала песню «Сильная женщина» со знаменитыми строками: «Крикну, а в ответ — тишина. Снова я осталась одна. Сильная женщина плачет у окна». По слухам, причинами расставания стали измены Евгения Болдина, а сама Алла Борисовна нашла утешение в компании музыканта Александра Розенбаума, который, впрочем, всегда отказывался комментировать отношения с Пугачевой.
Фото: Globallookpress / Genrietta Peryan
Разведясь с Евгением Болдиным, с которым долгие годы работала и жила вместе, Алла Борисовна начала жить в свое удовольствие, наслаждалась славой, записывала новые всенародно любимые песни и крутила романы с молодыми, подающими надежды, симпатичными музыкантами, в числе которых были Владимир Кузьмин и Сергей Челобанов. «Женщина может быть красавицей, умницей, но если меня не устраивает запах ее волос, то до свидания. Пугачева пахла навязчивым сексом. Уже не помню, где сделал предложение руки и сердца: то ли на банкете, то ли в постели», — рассказал последний в шоу «Секрета на миллион». Правда, Челобанов, как и Кузьмин, оказался не готов к семейной жизни.
Фото: Globallookpress / Alexander Keltik
Долгожданное семейное счастье Пугачева рассчитывала обрести с четвертым супругом, певцом Филиппом Киркоровым. Они поженились в 1994-м, венчались, но не сложилось. «Надо было больше уделять внимания этой женщине, я же безумно ее любил, но заигрался в звездность и потерял. Сам виноват. Она недополучала того, что должна была. Сейчас она в гармонии с Максимом, он столько внимания ей уделяет, столько заботы», — рассказал Киркоров в вышедшем недавно документальном фильме «Моя жена — Алла Пугачева». Кроме того, певец признался, что в 29 лет Пугачева потеряла ребенка от него.
Фото: Eastnews
В 2001 году на фестивале «Славянский базар» в Витебске Алла Борисовна познакомилась с молодым, дерзким и ярким пародистом Максимом Галкиным. У Максима там был первый сольный концерт, Алла Борисовна была в числе членов жюри. Представил артистов друг другу... Филипп Киркоров. По словам Галкина, они просто поняли, что подходят друг другу. В различных интервью он не раз говорил, что в душе чувствует себя старше Аллы, саму Пугачеву называет идеальной для себя женщиной, которая рядом с ним ведет себя как девочка, и уверяет, что разница в возрасте для них никогда не была проблемой.
В 2005 году Алла Борисовна официально развелась с Филиппом Киркоровым, отношения с которым у нее давно уже были дружескими. Пока одни восхищались Пугачевой, закрутившей роман с мужчиной, который моложе ее более чем на четверть века, другие осуждали ее, сама она наслаждалась новыми отношениями с Галкиным. Спустя десять лет после знакомства они решились на свадьбу и 23 декабря 2011 года официально зарегистрировали свои отношения.
Фото: Instagram
Почему артисты наконец созрели для свадьбы, стало ясно спустя пару лет, когда у супругов родились дети. В 2013 году новость о пополнении в звездном семействе стала для поклонников знаменитой пары полной неожиданностью. Многие даже не сразу в это поверили. Выяснилось, что малышей выносила суррогатная мать, имя которой супруги держат в тайне. После рождения детей Алла Борисовна сделала перерыв в карьере и полностью посвятила себя семье.
Когда малыши подросли, Пугачева снова начала выходить в свет, выступать и призналась, что благодаря Лизе и Гарри обрела вторую молодость и теперь чувствует себя счастливой как никогда. В прошлом году Алла Борисовна и Максим Галкин, ранее заявлявший, что верующим человеком себя не считает, созрели для венчания. Таинство прошло в одном из подмосковных храмов в присутствии близких друзей, родных и детей пары. Правда, не все поздравили супругов от чистого сердца. Многие осудили певицу, когда-то обвенчавшуюся с экс-супругом Филиппом Киркоровым, за то, что она решилась на повторный обряд. Критикам Алла Борисовна ответила так: «Я сделала это ради детей, ради мужа, который венчался в первый раз. А вообще, браки совершаются на небесах!». В одном из интервью певица призналась, что только с Максимом смогла наконец выйти из образа Аллы Пугачевой — примадонны и звезды с несгибаемым характером — и стать счастливой, мягкой женщиной, которой ничего никому не надо доказывать.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: globallookpress, eastnews, starface, instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!