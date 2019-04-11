«На все воля Божья»: Киркоров рассказал, как Алла Пугачева потеряла ребенка в 49 лет

О том, как Алла Пугачева относилась к детям, рассказали в программе «Основано на реальных событиях». Журналисты подняли хроники и поделились воспоминаниями бывших супругов Примадонны.

Одним из мужей Аллы Пугачевой был продюсер Евгений Болдин. Он так рассказывал об идее завести общего ребенка: звезда эстрады отказалась от мысли родить Кристине брата или сестру. Этим она пожертвовала ради карьеры. И муж убедил ее прервать беременность: «В то время думать о детях было бессмысленно - у нее не было времени. Для нее семьей была работа». Годы спустя Алла Пугачева признавалась, что пожалела об этом шаге. И несмотря на невероятную популярность и занятость могла бы дать ребенку больше, чем дала Кристине.