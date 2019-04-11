«На все воля Божья»: Киркоров рассказал, как Алла Пугачева потеряла ребенка в 49 лет

О том, как Алла Пугачева относилась к детям, рассказали в программе «Основано на реальных событиях». Журналисты подняли хроники и поделились воспоминаниями бывших супругов Примадонны.
Одним из мужей Аллы Пугачевой был продюсер Евгений Болдин. Он так рассказывал об идее завести общего ребенка: звезда эстрады отказалась от мысли родить Кристине брата или сестру. Этим она пожертвовала ради карьеры. И муж убедил ее прервать беременность: «В то время думать о детях было бессмысленно - у нее не было времени. Для нее семьей была работа». Годы спустя Алла Пугачева признавалась, что пожалела об этом шаге. И несмотря на невероятную популярность и занятость могла бы дать ребенку больше, чем дала Кристине.
После операции у Примадонны появились проблемы со здоровьем, рассказывают авторы программы. И тем не менее, Пугачевой удалось забеременеть от молодого мужа Филиппа Киркорова. Об этом знали только самые близкие. Но малышу не суждено было появиться на свет. Тогда Алле было уже 49 лет – немалый возраст.
«Алла Борисовна об этом говорила, что-то подняла… и выкидыш был», - рассказал отец Филиппа - Бедрос Киркоров. Родители уже готовили песню к рождению сына, а после не любили вспоминать о тех событиях. Однажды лишь Филипп обмолвился: «На все воля Божья».
И все же годы спустя Алла Борисовна стала матерю еще раз – и сразу двух детей. В браке с Максимом Галкиным у них появились сын Гарри и дочь Елизавета, рожденные суррогатной матерью.
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Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Genrietta Peryan, Anatoly Lomokhov, Gennadii Usoev/ Global Look press
Видео: Instagram, youtube.com/ СЕГОДНЯ