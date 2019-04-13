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Сергей Челобанов признался, что Алла Пугачева была лучшей женщиной в его жизни

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Серый слайд, который
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Сергей Челобанов, Алла Пугачева, Александр Кальянов

Фото: Архивное фото с сайта schelobanov.ru
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Бывший возлюбленный популярной певицы рассказал об их романе.

Певица Алла Пугачева разбила не одну тысячу сердец. Примадонна отечественной эстрады официально выходила замуж пять раз, а одному из ее романов так и не довелось закончиться свадьбой. Музыкант Сергей Челобанов, покоривший сердце звезды, в преддверии ее юбилея откровенно рассказал о страсти, которая горела между ними. В новом выпуске «Секрета на миллион» сладкоголосый певец признался, что Алла Борисовна была лучшей женщиной в его жизни. «Помню, что проснулся я в одном ботинке на маленьком диванчике. На лице помада, но не уверен, что помада Аллы — там присутствовала еще одна женщина. Помню, мы крепко выпили за знакомство. Началось все с коньячка, потом мы с Аллой интимно танцевали, чуть ближе, чем положено, прижимаясь друг к другу», — рассказал о знакомстве с певицей Челобанов.

По словам бывшего возлюбленного, Алла олицетворяла настоящую страсть: «Женщина может быть красавицей, умницей, но если меня не устраивает запах ее волос, то до свидания. Пугачева пахла навязчивым сексом». При этом Сергей подчеркнул, что они много времени проводили в постели, а на провокационный вопрос Леры Кудрявцевой об интимных отношениях с Примадонной музыкант поднял большой палец вверх. Челобанов признался, что хотел, чтобы Алла Борисовна стала его женой: «Уже не помню, где (сделал предложение руки и сердца — прим.ред.): то ли на банкете, то ли в постели».

Сергей Челобанов

Фото: Natalia Shakhanova/Globallookpress

Кроме того, певец рассказал, что во время их романа Алла Пугачева летала на обследование в Швейцарию. По слухам, у певицы была обнаружена опухоль в груди, однако некоторые уверены, что ради их романа Алла Борисовна решилась на пластическую операцию на груди. «Врачи занесли инфекцию, после чего ей стало резко плохо. Пришлось возвращаться в Россию, где медики поставили ее на ноги. Делала ли она операцию на грудь ради меня – это вопрос к ней, затруднюсь ответить на него. По-моему, у нее и так все было в порядке с этим делом», — опроверг эту версию Челобанов.

Уже более десяти лет бывшие любовники не общаются. Как отмечает Сергей Челобанов, в ближайшем окружении Примадонны есть люди, которые на нее негативно влияют: «Чувствую себя не в своей тарелке из-за ее приближенных. Не моя стая», — подытожил певец.

Больше о личной жизни Аллы Пугачевой вы можете прочитать здесь.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Natalia Shakhanova, Anatoly Lomokhov, Genrietta Peryan, Alexander Keltik, Anton Mukhametchin, Anton Belitsky/Globallookpress, schelobanov.ru

Видео: YouTube/Сергей Челобанов

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