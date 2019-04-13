Сергей Челобанов признался, что Алла Пугачева была лучшей женщиной в его жизни

Певица Алла Пугачева разбила не одну тысячу сердец. Примадонна отечественной эстрады официально выходила замуж пять раз, а одному из ее романов так и не довелось закончиться свадьбой. Музыкант Сергей Челобанов, покоривший сердце звезды, в преддверии ее юбилея откровенно рассказал о страсти, которая горела между ними. В новом выпуске «Секрета на миллион» сладкоголосый певец признался, что Алла Борисовна была лучшей женщиной в его жизни. «Помню, что проснулся я в одном ботинке на маленьком диванчике. На лице помада, но не уверен, что помада Аллы — там присутствовала еще одна женщина. Помню, мы крепко выпили за знакомство. Началось все с коньячка, потом мы с Аллой интимно танцевали, чуть ближе, чем положено, прижимаясь друг к другу», — рассказал о знакомстве с певицей Челобанов.

По словам бывшего возлюбленного, Алла олицетворяла настоящую страсть: «Женщина может быть красавицей, умницей, но если меня не устраивает запах ее волос, то до свидания. Пугачева пахла навязчивым сексом». При этом Сергей подчеркнул, что они много времени проводили в постели, а на провокационный вопрос Леры Кудрявцевой об интимных отношениях с Примадонной музыкант поднял большой палец вверх. Челобанов признался, что хотел, чтобы Алла Борисовна стала его женой: «Уже не помню, где (сделал предложение руки и сердца — прим.ред.): то ли на банкете, то ли в постели».