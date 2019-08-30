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Эффектно или слишком? Лолита Милявская вышла на сцену в прозрачных шароварах и черных трусах

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

55-летняя певица снова оказалась в центре внимания общественности, выступив на церемонии закрытия «Новой волны — 2019».

В Сочи завершился Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». На церемонии закрытия самой провокационной звездой стала Лолита Милявская: певица вышла на сцену в прозрачных шароварах и черных трусах. Наряд был создан дизайнером Игорем Гуляевым, вещи которого артистка в последнее время выбирает для выходов в свет.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Конечно, фото и видео с выступления Лолиты уже попали в Сеть и вызвали противоречивые чувства у публики. Одни хвалят певицу за смелость и уверенность в себе, а другие критикуют ее и советуют выглядеть более элегантно и скромно: «Просто Шикарная женщина!!!!», «Как всегда БЛИСТАТЕЛЬНА!!!!», «Вы необыкновенная и открытая женщина, 🧡😘пусть все будет хорошо», «Лола, какая ты классная!!!!!», «Супер! Впрочем как всегда! », «Богиня!!! Шикарная!!!! Наряд этот очень, очень вам идёт!!!», «Костюм просто бомба, теперь тоже хочу такой», «Безвкусица... Лолита заигралась...», «Перебор», «Вы как всегда великолепны, но костюмчик, на мой взгляд Вам не идёт».

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Globallookpress, Instagram

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