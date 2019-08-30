Эффектно или слишком? Лолита Милявская вышла на сцену в прозрачных шароварах и черных трусах

Конечно, фото и видео с выступления Лолиты уже попали в Сеть и вызвали противоречивые чувства у публики. Одни хвалят певицу за смелость и уверенность в себе, а другие критикуют ее и советуют выглядеть более элегантно и скромно: «Просто Шикарная женщина!!!!», «Как всегда БЛИСТАТЕЛЬНА!!!!», «Вы необыкновенная и открытая женщина, 🧡😘пусть все будет хорошо», «Лола, какая ты классная!!!!!», «Супер! Впрочем как всегда! », «Богиня!!! Шикарная!!!! Наряд этот очень, очень вам идёт!!!», «Костюм просто бомба, теперь тоже хочу такой», «Безвкусица... Лолита заигралась...», «Перебор», «Вы как всегда великолепны, но костюмчик, на мой взгляд Вам не идёт».