Влад Сташевский: почему кумир 1990-х пропал на пике славы, как он живет и выглядит сейчас

«Не стучал в эти двери»

Впервые имя Влада Сташевского прозвучало в 1993 году. Тогда на сцену его вывел знаменитый продюсер Юрий Айзеншпис. Именно эту дату артист считает началом своей карьеры. Сташевский откровенно заявляет, что певцом быть даже и не думал, несмотря на то что окончил музыкальную школу, а в студенческие годы был солистом и басистом в группе.

«Я собирался продолжить военную династию, по маминой линии все предки были военными», — рассказывал Сташевский.

В школе Влад занимался парашютным спортом, год отдал ДОСААФ, а после еще год проучился в Суворовском училище. Но мечту о военной службе пришлось оставить. «В училище была дедовщина. Меня, новичка, сразу проверили на прочность, а затем я каждого отловил и дал сдачи. Маму вызвали к начальнику и прямо сказали, что офицера из меня не выйдет, потому что я недисциплинированный», — вспоминал певец.