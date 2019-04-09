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«Фигура – слов нет»: Елена Кондулайнен отметила 61-й день рождения в смелом бикини

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елена любит позировать

Фото: Facebook
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Актриса советского кино отдыхает в Доминикане.

Елена Кондурлайнен 9 апреля отмечает 61-день рождения своеобразным марафоном. Артистка проводит отпуск в Доминикане, на курорте Пунта-Кана. В честь праздника решила устроить «забег» по ресторанам и барам.

«Решили с друзьями в этот день посетить 6 ресторанов и 3 бара... «марафон в Доминикане»)))», - подписала Елена серию снимков, на которых она запечатлена в розовом бикини на фоне океана.

Именинница для своего возраста выглядит великолепно, и те, кто не знает, что Елена блистала на экранах уже несколько десятков лет назад, никогда не догадаются о том, сколько ей лет. Лестные комментарии поклонников не заставили себя ждать: «Фигура – слов нет», «Вы шикарно выглядите», «Оставайтесь такой жизнерадостной и индивидуальной личностью!».

Актриса не скрывает, что отправилась на курорт не одна, но, кто делает столь откровенные снимки, она не рассказывает. Быть обнаженной для нее дело привычное. Ведь довольно пикантную славу ей принесла сцена из фильма «Сто дней до приказа», в которой она появляется полностью раздетой. Известно, что в жаркие страны секс-символ 70-х отправилась без сыновей Михаила и Александра. Кстати, они оба не имеют отношения к киноиндустрии.

Елена Кандулайнен была замужем четыре раза, сейчас она свободна от уз брака. Актриса много лет служит в «Театре Луны», записывает песни собственного сочинения и снимает клипы к ним.

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Facebook, Anatoly Lomokhov, Dmitry Golubovich/ Global Look press

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