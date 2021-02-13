Как живет актриса Анна Большова: свадьба с братом, ссора с матерью

Артистка рассказала про прекрасные взаимоотношения с мачехой. «Мы с ней как-то быстро нашли общий язык. Потом они с отцом поженились, и у них родился Давид. Свою мачеху я очень люблю и называю своей второй мамой. Я давно не видела папу таким жизнерадостным, как после знакомства с Анной. А поскольку они с отцом сошлись в интересах — оба ученые, трудоголики, увлеченные любимым делом, — то и союз их возник не на пустом месте», — отмечала Большова.

Вскоре после свадьбы Леонида Большова (отца Анны) поползли слухи о том, что его избранница — глава секты. К странным учением якобы изначально проявила интерес мама артистки, но, получилось так, что духовная наставница увела у нее мужа. «То, что дальше стало происходить, это была какая-то неадекватная мамина месть, все границы были сметены. Потом полилась грязь в газетах. И то, что истина абсолютно искажена, а источник псевдоинформации — твой родной человек, было очень болезненно», — отмечала актриса. Она также добавила, что данная ситуация сильно сказалась на ее карьере. Многие режиссеры не звали ее сниматься в кино.

Кроме того, кинодива рассказала про отношения с матерью. Она поведала, что с ней они не общаются уже более 20 лет. «Это не есть разрыв с моей стороны, это не общение с ее стороны. Позиция «сами придут, приползут» для меня очень болезненная», — пояснила звезда сериалов.