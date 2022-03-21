Вернуться нельзя остаться: Галкин, Виторган и другие сбежавшие в «отпуск» знаменитости

Иван Ургант

Уже несколько недель телеведущий с семьей находится в Израиле. После долгого молчания он сделал публикацию в блоге, где рассказал, что ему разрешили взять отпуск: «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь».

Семен Слепаков

Также на Землю обетованную отправился еще один комик, Семен Слепаков. Он тоже услышал в свой адрес много нелестных слов о «побеге», на что ответил в свойственной ему манере. «Пишут, что Семен Слепаков "покинул Россию". "Тайно". "Без объяснений. "Не пояснив цель поездки". Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и пояснял цель поездки всем. Всегда предупреждал, а тут вдруг сбой в коммуникации. Так вот, чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель поездки. В общем, если вдруг увидите меня в Москве, не падайте в обморок от удивления», — заявил Слепаков о скором возвращении на родину.

Татьяна Лазарева

Экс-звезда КВН и телеведущая давно живет в Испании. Там учится ее дочь, а мать наслаждается жизнью, изредка наведываясь Россию.