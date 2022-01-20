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Андрей Макаревич подтвердил, что скоро станет отцом в четвертый раз

68-летний лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич женился в четвертый раз на израильтянке Эйнат Кляйн. В декабре пошли слухи, что 37-летняя избранница артиста ждет ребенка.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Журналистка и блогер Эйнат Кляйн и певец Андрей Макаревич

Фото: Instagram @einatklein

Однако пара продолжала скрывать этот факт. И только сейчас в разговоре с kp.ru музыкант проговорился, что они с женой действительно ожидают пополнения в семье. «Спасибо вам большое, но я раньше времени такие вещи не обсуждаю. Спасибо за поздравления!» — ответил артист на поздравления журналистов.

Для 37-летней журналистки и гида это будет первый ребенок. А у Макаревича уже есть трое детей — сын Иван, родившийся в браке с Аллой Голубкиной в 1987 году, и две внебрачные дочери Дана 1975 года рождения, которая со своей семьей живет в Америке, и появившаяся на свет в 2000 году Анна от журналистки Анны Рождественской.

Макаревич и Кляйн поженились в декабре 2019 года. В браке с молодой супругой лидер «Машины времени» и сам будто бы скинул десяток лет. Пара ведет активный образ жизни, много путешествует.

Макаревич познакомился с четвертой женой во время совместного отдыха. Эйнат по профессии историк. Она окончила Университет Бар-Илана в Израиле. Занимается изучением стран Ближнего Востока и Африки, а также проводит туры по Израилю и Эфиопии.

Фото: GlobalLookPress, Instagram

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