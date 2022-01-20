Андрей Макаревич подтвердил, что скоро станет отцом в четвертый раз
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @einatklein
Однако пара продолжала скрывать этот факт. И только сейчас в разговоре с kp.ru музыкант проговорился, что они с женой действительно ожидают пополнения в семье. «Спасибо вам большое, но я раньше времени такие вещи не обсуждаю. Спасибо за поздравления!» — ответил артист на поздравления журналистов.
Для 37-летней журналистки и гида это будет первый ребенок. А у Макаревича уже есть трое детей — сын Иван, родившийся в браке с Аллой Голубкиной в 1987 году, и две внебрачные дочери Дана 1975 года рождения, которая со своей семьей живет в Америке, и появившаяся на свет в 2000 году Анна от журналистки Анны Рождественской.
Макаревич и Кляйн поженились в декабре 2019 года. В браке с молодой супругой лидер «Машины времени» и сам будто бы скинул десяток лет. Пара ведет активный образ жизни, много путешествует.
Макаревич познакомился с четвертой женой во время совместного отдыха. Эйнат по профессии историк. Она окончила Университет Бар-Илана в Израиле. Занимается изучением стран Ближнего Востока и Африки, а также проводит туры по Израилю и Эфиопии.
Фото: GlobalLookPress, Instagram