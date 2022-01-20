Андрей Макаревич подтвердил, что скоро станет отцом в четвертый раз

Макаревич и Кляйн поженились в декабре 2019 года. В браке с молодой супругой лидер «Машины времени» и сам будто бы скинул десяток лет. Пара ведет активный образ жизни, много путешествует.

Макаревич познакомился с четвертой женой во время совместного отдыха. Эйнат по профессии историк. Она окончила Университет Бар-Илана в Израиле. Занимается изучением стран Ближнего Востока и Африки, а также проводит туры по Израилю и Эфиопии.