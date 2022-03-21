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Чулпан Хаматова призналась, что не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время

Актриса рассказала, что обосновалась в Европе. Она пытается начать новую жизнь в Латвии и пока не задумывается о возвращении на Родину.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Чулпан Хаматова

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press

Чулпан долгое время не подтверждала слухи о своем отъезде, хотя разговоры начались еще несколько недель назад. Звездные друзья актрисы опровергали эту информацию. Наконец, сама Хаматова решилась выступить с важным заявлением.

Народная артистка и основательница фонда «Подари жизнь» покинула Россию. Об этом она рассказала Екатерине Гордеевой в новом интервью. «Долго металась, думала, что же мне делать. Сейчас я в Риге. Я точно знаю, что не предатель. Я очень сильно люблю свою Родину», — подчеркнула артистка.

Чулпан честно призналась, что у нее трудности с финансами. По словам актрисы, ее накопленных денег хватит максимум на четыре месяца, а возможности заработать у нее нет. Отъезд из России был неожиданным и незапланированным. К слову, в Ригу вместе с Хаматовой переехали и ее дети.

Фонд «Подари жизнь» продолжает свою работу в прежнем режиме. Актриса надеется, что ее переезд не повлияет на отношение публики к благотворительной организации.

Фото: Global Look Press

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