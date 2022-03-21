Чулпан Хаматова призналась, что не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время

Чулпан долгое время не подтверждала слухи о своем отъезде, хотя разговоры начались еще несколько недель назад. Звездные друзья актрисы опровергали эту информацию. Наконец, сама Хаматова решилась выступить с важным заявлением.

Народная артистка и основательница фонда «Подари жизнь» покинула Россию. Об этом она рассказала Екатерине Гордеевой в новом интервью. «Долго металась, думала, что же мне делать. Сейчас я в Риге. Я точно знаю, что не предатель. Я очень сильно люблю свою Родину», — подчеркнула артистка.