Чулпан Хаматова призналась, что не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press
Чулпан долгое время не подтверждала слухи о своем отъезде, хотя разговоры начались еще несколько недель назад. Звездные друзья актрисы опровергали эту информацию. Наконец, сама Хаматова решилась выступить с важным заявлением.
Народная артистка и основательница фонда «Подари жизнь» покинула Россию. Об этом она рассказала Екатерине Гордеевой в новом интервью. «Долго металась, думала, что же мне делать. Сейчас я в Риге. Я точно знаю, что не предатель. Я очень сильно люблю свою Родину», — подчеркнула артистка.
Чулпан честно призналась, что у нее трудности с финансами. По словам актрисы, ее накопленных денег хватит максимум на четыре месяца, а возможности заработать у нее нет. Отъезд из России был неожиданным и незапланированным. К слову, в Ригу вместе с Хаматовой переехали и ее дети.
Фонд «Подари жизнь» продолжает свою работу в прежнем режиме. Актриса надеется, что ее переезд не повлияет на отношение публики к благотворительной организации.
Фото: Global Look Press