Варнава в блестящем боди и прозрачном платье, Самбурская в сверкающем мини и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Instagram
Екатерина Варнава
Фото: Instagram
Екатерина Варнава продемонстрировала эффектный образ в шоу «Танцы со звездами». Звезда Comede Club появилась перед зрителями в расшитом стразами боди телесного цвета и прозрачном платье-халате с пышными страусиными перьями.
Кристина Асмус
Фото: Instagram
Кристина Асмус прогулялась неподалеку от дома в джинсовых мини-шортах, черном объемном пиджаке и высоких кожаных казаках. Получился одновременно элегантный и дерзкий образ.
Настасья Самбурская
Фото: Instagram
Настасья Самбурская опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в сверкающем коротком платье-бюстье, расшитом серебристыми пайетками. Судя по снимку, во время самоизоляции актриса продолжает поддерживать себя в прекрасной форме.
Кети Топурия
Фото: Instagram
Кети Топурия опубликовала фото, на котором позирует в коротком пышном сарафане с рукавами-крылышками и вырезом-каре. Дополнением к расслабленному аутфиту стали остромодные ботинки Prada в лучших традициях милитари — с массивной подошвой, грубой шнуровкой и накладными карманами.
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь, предпочитающая более классический и сдержанный стиль одежды, продемонстрировала очередной элегантный образ. Актриса дополнила черную полупрозрачную водолазку из гипюра и белые свободные брюки женственными лодочками на высоком каблуке.
Наталья Рудова
Фото: Instagram
Наталья Рудова решила развеселить себя и подписчиков во время самоизоляции. Актриса перевоплотилась в персонаж комиксов DC и фильма «Отряд самоубийц» Харли Квинн.
Ксения Собчак
Ксения Собчак показала, в чем гуляет на свежем воздухе с сыном Платоном, продемонстрировав яркий наряд в стиле споршик.
Настя Ивлеева
Фото: Instagram
Настя Ивлеев на минувшей неделе впечатлила поклонников бирюзовым цветом волос и молодежным образом. Подписчики сошлись во мнении, что цвет ей очень даже идет, а также сравнили Настю с известной певицей Билли Айлиш.
Винни Харлоу
Фото: Instagram
Модель с витилиго Винни Харлоу, прославившаяся после участия в шоу «Супермодель по-американски», разместила в Instagram смелое фото, на котором показала свою идеальную фигуру, подняв топ. Винни эффектно обыграла свою пигментацию кожи с помощью «пятнистых» вещей.
Тина Канделаки
Тина Канделаки по-прежнему не унывает во время вынужденной самоизоляции, продолжает наряжаться дома и демонстрирует стильные образы в Instagram.
Фото: Instagram, пресс-служба
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