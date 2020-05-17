Ослепительная Мороз, Порошина в микрошортах: как прошел полуфинал шоу «Танцы со звездами»

17 мая в эфир вышел полуфинал одиннадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами». По правилам проекта, после четвертьфинала по результатам зрительского голосования паркет должны покинуть две пары. Однако в начале нового выпуска ведущий Андрей Малахов сообщил, что по состоянию здоровья Алена Бабенко не может больше выступать, поэтому она автоматически выбывает из соревнования. Кроме актрисы и ее партнера, Максима Петрова, проект покинули Андрей Соколов и Екатерина Осипова, занявшие последнее место в турнирной таблице после объявления суммы баллов судейской коллегии и телезрителей.

Полуфинал, по аналогии с предыдущим этапом, состоял из двух частей —вольная программа и обязательный танец.

Право открыть полуфинал получили Иван Стебунов и Инна Свечникова, вновь подтвердившие свой статус любимчиков зрительского голосования. Пара удивила танцем под саундтрек к фильму «Величайший шоумен» с элементами воздушной гимнастики на ремнях. Жюри — Егор Дружинин, Дарья Златопольская, Игорь Рудник и Николай Цискаридзе — оценили номер в 36 баллов.

Анна Мельникова и Андрей Чернышов разыграли на паркете «Бесприданницу» — в этом им помогли Денис Тагинцев и Родион Барышев. Правда, в отличие от пьесы, румба получила другой финал — «Лариса Огудалова» и «Сергей Паратов» остались вместе и отправились на качелях в счастливое совместное будущее.

Дарья Мороз и Святослав Герасимов в костюмах с зеркальными элементами трансформировали классику советского кино — «Ветер перемен» из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» зазвучал по-новому и заиграл яркими красками в прямом и переносном смысле. Пара получила 37 баллов.

Мария Порошина и Евгений Раев исполнили страстное танго с элементами стриптиза под музыку из мюзикла Chicago.

Екатерина Варнава и Денис Тагинцев устроили перфоманс с Анной Мельниковой, Анастасией Мельниковой и Марией Смольниковой. Медленный фокстрот судьи оценили в 40 баллов.

Артем Ткаченко и Валерия Семенова станцевали эффектный пасодобль с ножами и получили 38 баллов.

Во втором этапе полуфинала парам со непрофессионалами-мужчинами нужно было исполнить танго, а парам со звездными участницами — румбу.

Мы публикуем турнирную таблицу результатов полуфинала.

Екатерина Варнава и Денис Тагинцев — 78

Дарья Мороз и Святослав Герасимов — 75

Артем Ткаченко и Валерия Семенова — 74

Мария Порошина и Евгений Раев — 73

Иван Стебунов и Инна Свечникова — 71

Андрей Чернышов и Анна Мельникова — 71

Пары, которые покинут проект, помогут выбрать зрители путем смс-голосования. Суммарные баллы зрителей и жюри будут озвучены в начале следующего эфира – и в финале на паркете встретятся лишь три пары из шести.

Уже через неделю в эфир выйдет финал одиннадцатого сезона «Танцев со звездами». Каждая пара получила «домашнее задание» — через неделю они должны будут повторить один из ранее представленных танцев. Следите за шоу «Танцы со звездами» каждое воскресенье в 17:30 в прямом эфире телеканала «Россия 1».