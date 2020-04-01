Умеют рассмешить: Варнава, Гудков, Ивлеева и другие звезды с отличным чувством юмора

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон построила карьеру в Голливуде благодаря комедийному таланту и отличному чувству юмора. Она продолжала шутить и смеяться, даже когда разводилась с бросившем ее ради Анджелины Джоли Брэдом Питтом практически на глазах у миллионов людей по всему миру. Потому что не любит драм. Недавно Энистон спросили, как она чувствует себя после 50-ти. «У меня были проблема с коленями, мне периодически хочется воспользоваться какой-нибудь смазкой. А в остальном я чувствую себя лучше, чем когда-либо», — в привычной шутливой манере ответила она.

Настасья Самбурская