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Умеют рассмешить: Варнава, Гудков, Ивлеева и другие звезды с отличным чувством юмора

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Екатерина Варнава

Фото: Instagram

Несмотря на то, что сейчас в связи со сложившейся ситуацией многим не до смеха, предлагаем отвлечься от грустных мыслей и переживаний. В честь 1 апреля мы решили вспомнить знаменитостей с отличным чувством юмора.

Екатерина Варнава

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Начинала Екатерина Варнава с выступлений за команды КВН «Свои секреты» и «Сборная малых народов». Однако прославилась на всю страну и стала телезвездой благодаря шоу Comedy Woman, в котором участвовала с самого первого выпуска и занималась постановкой хореографических номеров. Благодаря эффектной внешности и отличному чувству юмора Екатерина стала одной из самых ярких звезд шоу-бизнеса.

Александр Гудков

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Звезда Comedy Woman Александр Гудков участвовал в шоу Первого канала Yesterday Live, «Вечерний Ургант», а также в проекте «Незлобин и Гудков» на канале MTV. Александр придумывает шутки и идеи для многих шоу, рекламных роликов и клипов. К примеру, недавно представил клип на песню «Самоизоляция», в котором показал, как вести себя во время эпидемии коронавируса.

Также Александр Гудков является автором нашумевших клипов «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова, «Пьяная любовь» Димы Билана и «Розово-малиновое вино» Игоря Николаева.

Иван Ургант

Фото: Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Иван Ургант вот уже много лет развлекает телезрителей своими шутками и забавными интервью в эфире собственного вечернего шоу«Вечерний Ургант». Также он ведет различные мероприятия и никогда не дает серьезные интервью.

Настя Ивлеева

Фото: Instagram

Анастасия Ивлеева начинала с того, что выкладывала в Instagram забавные ролики со своим участием. Сначала она стала популярным блогером, потом успешной телеведущей, а затем и вовсе попала в рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет, составленный изданием Forbes. Превратившись в звезду шоу-бизнеса, Настя не утратила самоиронию и продолжает радовать поклонников смешными видео и фотографиями в соцсетях и новыми выпусками собственного шоу.

Максим Галкин

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Известный телеведущий и юморист Максим Галкин недавно запустил собственное дерзкое Youtube-шоу, в котором участники и сам супруг Примадонны позволяют себе довольно жесткие шутки.

Эллен Дедженерес

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson

Одна из самых известных и богатых телеведущих США Эллен Дедженерес добилась успеха благодаря интеллекту, трудоспособности, уверенности в себе, отсутствию комплексов и потрясающему чувств юмора. Ни одно интервью Эллен со звездами не проходит без смеха буквально до слез, после чего ее герои готовы раскрыть ей все свои тайны.

Ирина Горбачева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Одна из самых успешных российских актрис театра и кино Ирина Горбачева помимо прочего известна комедийным талантом и отличным чувством юмора. Она выкладывает забавные ролики в соцсетях, в которых смеется над различными событиями и типами людей, а также постоянно шутит в различных шоу и интервью (и получается смешно).

Гарик Харламов

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Яркий резидент Comedy Club Гарик Харламов известен своими искрометными шутками, которые, правда... не всегда всем понятны. Но шутит Гарик обычно так самозабвенно и с таким лицом, что в итоге смеются все.

Дженнифер Энистон

Фото: Global Look Press / Kevin Sullivan

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон построила карьеру в Голливуде благодаря комедийному таланту и отличному чувству юмора. Она продолжала шутить и смеяться, даже когда разводилась с бросившем ее ради Анджелины Джоли Брэдом Питтом практически на глазах у миллионов людей по всему миру. Потому что не любит драм. Недавно Энистон спросили, как она чувствует себя после 50-ти. «У меня были проблема с коленями, мне периодически хочется воспользоваться какой-нибудь смазкой. А в остальном я чувствую себя лучше, чем когда-либо», — в привычной шутливой манере ответила она.

Настасья Самбурская

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Настасья Самбурская — ироничная девушка с сокрушительным чувством юмора. Актриса блистает на красных дорожках в эффектных нарядах, демонстрирует прекрасную физическую форму, снимается для глянца и при этом может запросто публично заявить, что «наела» живот или опубликовать в соцсетях свои неудачные или смешные фото. И никаких томных поз, фотошопа и губ «уточкой».

Юлия Ахмедова

Фото: Instagram

Участница и креативный продюсер телешоу Stand Up Юлия Ахмедова, похоже, готова доказать всем, что успешными стендап-комиками в нашей стране могут быть не только мужчины.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Фото: Eastnews

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс — отличный пример того, как чувство юмора может сохранять долгий, крепкий и счастливый брак. Они регулярно публично шутят друг над другом в социальных сетях, Райан любит публиковать неудачные фото Блейк (и она не против) и всегда с юмором рассказывают о своих отношениях и спорах.

Марина Федункив

Фото: Starface

Звезда сериала «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman Марина Федункив известна не только своим чувством юмора, но и умением посмеяться над собой и другими, что регулярно и демонстрирует на своей странице в Instagram.

Сергей Шнуров

Фото: Global Look Press / Pravda Komsomolskaya

Страница Сергея Шнурова в Instagram стала очень популярной в том числе благодаря его стихам, в которых он высмеивает острые социальные вопросы.

Эми Шумер

Фото: DPA

Известную комедийную актрису и стендап-комика Эми Шумер любят миллионы поклонников за то, что для ее шуток не существует запретных тем, а о себе и обо всем, что думает, она рассказывает предельно искренне и смешно.

Фото: Instagram, eastnews, globallookpress, dpa, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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