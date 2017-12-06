Некоторые считают, что у женщин нет чувства юмора или, по крайней мере, по части шуток они точно уступают мужчинам. Бросить вызов общественному мнению решили яркие, забавные, дерзкие и раскрепощенные девушки из юмористического шоу Comedy Woman, которые не боятся шутить на самые разные темы и смеяться над собой.

Екатерина Варнава

Секс-символу шоу Екатерине Варнаве 9 декабря исполнилось 33 года, четырнадцать из которых она веселила людей со сцены. Начинала Варнава с выступлений за команды КВН «Свои секреты» и «Сборная малых народов». Однако прославилась на всю страну и стала телезвездой благодаря шоу Comedy Woman, в котором участвовала с самого первого выпуска и занималась постановкой хореографических номеров. Теперь Катя появляется на светских мероприятиях и обложках журналов, отбивается от поклонников, ведет различные передачи и снимается в рекламе. Помните ее возгласы сиплым голосом о том, как она летит в мазагин за новой парой джинсов? Благодаря эффектной внешности и экспрессивной манере поведения Екатерина Варнава продолжает получать все новые и новые заманчивые предложения. К примеру, недавно стало известно, что она будет новой ведущей шоу о путешествиях «Орел и решка». Надежда Сысоева

Надежда Сысоева в жизни и в Comedy Woman — это два совершенно разных человека. Актриса, начинавшая с выступлений за красноярскую команду КВН «Территория Игры», не похожа на глуповатую блондинку Наденьку, в которую мастерски перевоплощается. Впрочем, образ Наденьки Сысоева успешно эксплуатирует и в бизнесе, и в других творческих проектах: открыла магазин одежды для стройных женщин и стала ведущей программы «Модная полиция», под псевдонимом Надюля выпустила клипы «Почувствуй» и «Пати у Надюли». Екатерина Скулкина

Прошедшая боевое крещение в команде КВН «Четыре татарина», Екатерина Скулкина в Comedy Woman эффектная дама в теле без комплексов, которая за словом в карман не полезет и своим декольте может сразить наповал. Популярность привела Скулкину на театральную сцену: сейчас она играет главную роль в спектакле «Подыскиваю жену. Недорого!». Этим летом Екатерина Скулкина здорово удивила поклонников, похудев на двадцать килограммов. Постройневшую фигуру в бикини актриса продемонстрировала в Instagram. «Я не делала операций на желудке, не пользовалась "гранатовыми эмульсиями", не сидела ни на каких диетах, не ходила кодироваться, не занималась всевозможной приблудой и проч. То и ценно для меня лично, что того результата, который я имею, добилась исключительно этим самостоятельным путем: правильная мотивация, правильное питание, спорт (прилично спорта), массаж и обертывания! Больше ничего», — сообщила она рецепт успеха. Мария Кравченко

Выпускнице команд КВН «Сборная МИСиС», «Сборная малых народов» и «Свои секреты» Марии Кравченко, окончившей музыкальную школу по классу фортепиано и Московский институт стали и сплавов по специальности «преподаватель английского языка», в шоу досталась роль... гопницы. Как ей удается перевоплощаться в девушку, для которой словосочетание «хорошее воспитание» просто набор букв? «Я родом из Комсомольска-на-Амуре, поэтому это наложило свой отпечаток на этот образ. Я жила в этом первые 16 лет, поэтому все это близко, все это знакомо», — рассказала Кравченко о своем образе в интервью «Cosmopolitan Видеоверсия». Наталья Еприкян