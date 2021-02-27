Утяшева, Караулова, Михалкова и другие звезды в одежде oversize: фото

Одна из самых успешных певиц современности Билли Айлиш недавно обнажилась в знак протеста против бодишейминга. Артистка, которая известна своей любовью к объемным, скрывающим фигуру нарядам, опубликовала мини-фильм «Не моя ответственность». В коротком видео она снимает с себя одежду и рассуждает о том, какое давление общество оказывает на женщин, когда их стыдят за то, как они выглядят и во что одеваются. Позднее в Сети появились снимки, сделанные папарацци, на которых видно, что Айлиш не может похвастаться точеной фигурой, которую предпочитает скрывать. Впрочем, получается у нее это круто и стильно.

Рианна тоже давно не является обладательницей хрупкой фигуры, но своими формами явно гордится — ее часто можно увидеть в откровенных нарядах и дерзких фотосессиях. Впрочем, одна из самых модных звезд в мире любит экспериментировать и с объемными вещами.