Утяшева, Караулова, Михалкова и другие звезды в одежде oversize: фото
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ляйсан Утяшева довольно часто выходит в свет в подчеркивающих фигуру нарядах, правда, слишком не увлекается — говорит, что супруг Павел Воля ревнует и просит одеваться скромнее. В общем, на премию Glamour «Женщины года — 2020» гимнастку явно одевал муж. Фотографам Ляйсан позировала в очень объемном брючном костюме, в котором буквально утонула, и черной кофте без всяких декольте.
Юлианна Караулова выбрала более провокационный образ. Певица надела белый костюм с объемным пиджаком с широкими рукавами на соблазнительный черный топ.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Надежда Михалкова родилась в семье знаменитого российского режиссера Никиты Михалкова и могла бы быть типичной представительницей золотой молодежи — роскошно одеваться в дорогие брендовые вещи, сиять украшениями и веселиться на вечеринках. Но не такова оказалась продолжательница известной кинодинастии. Надежда предпочитает скромные наряды, растит двоих детей, снимается в кино, сама снимает фильмы и в свои 34 года выглядит не как искушенная и избалованная женщина, а скорее как застенчивая студентка, которая не любит привлекать к себе лишнее внимание.
Фото: Пресс-служба
Александра Ревенко, карьера которой в последнее время пошла в гору, раньше предпочитала неприметную темную одежду. Сейчас актриса одевается более необычно, эффектно и в том числе выбирает стильные вещи oversize.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фото: Globallookpress / face to face
Одна из самых успешных певиц современности Билли Айлиш недавно обнажилась в знак протеста против бодишейминга. Артистка, которая известна своей любовью к объемным, скрывающим фигуру нарядам, опубликовала мини-фильм «Не моя ответственность». В коротком видео она снимает с себя одежду и рассуждает о том, какое давление общество оказывает на женщин, когда их стыдят за то, как они выглядят и во что одеваются. Позднее в Сети появились снимки, сделанные папарацци, на которых видно, что Айлиш не может похвастаться точеной фигурой, которую предпочитает скрывать. Впрочем, получается у нее это круто и стильно.
Рианна тоже давно не является обладательницей хрупкой фигуры, но своими формами явно гордится — ее часто можно увидеть в откровенных нарядах и дерзких фотосессиях. Впрочем, одна из самых модных звезд в мире любит экспериментировать и с объемными вещами.
Фото: Globallookpress / Panoramic
Светлана Лобода сочетает в образах объемные вещи с подчеркивающими фигуру. Например, на одном из светских мероприятий она появилась в мини, кожаных ботфортах и эффектном «мужском» пиджаке.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Больше звезд в эффектных нарядах oversize — в нашей фотогалерее.
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: globallookpress, eastnews, dpa, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!