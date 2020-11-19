Огромный пиджак, широченные брюки и «лохматая» укладка: Ляйсан Утяшева вышла в свет в необычном образе
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В Москве состоялась церемония вручения премии «Женщины года — 2020», которая в этом году прошла в необычном формате из-за пандемии коронавируса. Победительницы по очереди прибывали в столичный отель «Метрополь», где получили награды из рук главного редактора журнала Glamour Иляны Эрднеевой. Одной из знаменитостей, посетивших мероприятие, стала Ляйсан Утяшева.
Гимнастка, которая обычно любит подчеркивать стройную фигуру дерзкими нарядами, на этот раз решила сделать исключение. Гимнастка позировала фотографам в брючном костюме oversize. Огромный пиджак буквально спадал с Ляйсан, а расклешенные штаны были очень широкими. Завершали образ черная облегающая водолазка, широкий блестящий кожаный ремень с массивной пряжкой и дерзкая укладка.
К слову, в середине июля Ляйсан Утяшева отметила 35-летие. Известная гимнастка и телеведущая устроила вечеринку по случаю своего юбилея в одном из московских ресторанов. На вечеринку Ляйсан приехала на ретро-автомобиле в сопровождении своего супруга, шоумена Павла Воли. Выглядела гимнастка очень эффектно — необычное асимметричное мини-платье она дополнила босоножками Saint Laurent на высоких каблуках. Завершали образ крупные сверкающие серьги-кольца.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, instagram
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