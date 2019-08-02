Разлучницы: Гага, Херд, Джоли и еще 6 звездных красавиц, которые увели чужих мужчин

Леди Гага
Фото: Eastnews
Леди Гагу этим летом накрыло небывалой волной популярности в России. Случилось это благодаря слухам, что именно из-за нее в начале июня голливудский актер Брэдли Купер расстался после четырех лет отношений с русской супермоделью Ириной Шейк, родившей ему дочь Лею. Якобы бурный роман завязался между Купером и Гагой во время съемок фильма «Звезда родилась», в котором они очень убедительно сыграли влюбленных.
Сеть буквально взорвалась: русскоязычные пользователи превратили Instagram певицы в русскоязычный чат, в котором писали, что не дадут Ирину в обиду, просили вернуть ей Брэдли, называли Гагу разлучницей, вспомнили хит Ирины Аллегровой «Угонщица», а потом и вовсе начали делиться друг с другом рецептами русской кухни, знакомиться, рекламировать свои товары и услуги, передавать привет близким и искать потерянных родственников. Пока все гадали, действительно ли Леди Гага стала роковой разлучницей, папарацци подкараулили ее с новым ухажером. Певицу застали за поцелуями с другим мужчиной — специалистом по звуку Дэном Нортоном, который работает в команде артистки с 2018 года и владеет собственной компанией Audio Engineering Consulting Group.
Эмбер Херд
Фото: Global Look Press / face to face
Ранее не менее праведный гнев обрушивался на сексапильную блондинку Эмбер Херд, закрутившую страстный роман с Джонни Деппом на съемках фильма «Ромовый дневник». Депп был настолько увлечен Херд, что бросил очаровательную Ванессу Паради, родившую ему двоих детей, после многолетнего гражданского брака. Масла в огонь подливал еще и тот факт, что за тринадцать лет Джонни так и не удосужился сделать предложение руки и сердца Ванессе, а новую возлюбленную повел под венец спустя несколько месяцев после знакомства. Новую парочку осуждали, оставленную неверным супругом Паради жалели, а Эмбер стала для миллионов женщин по всему миру символом роковой разлучницы без стыда и совести. Правда, вскоре после шумной свадьбы Депп и Херд со скандалом развелись...
Анджелина Джоли
Фото: Global Look Press / Jack Abuin
Анджелина Джоли, наверное, навсегда останется в истории не только как посол ООН, актриса, режиссер, многодетная мама, но и как роковая разлучница. Когда ради нее Брэд Питт бросил свою супругу, любимицу Америки и звезду сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, общественность буквально бомбануло. Джоли и Питт стали главными героями таблоидов по всему миру, Питта осуждали за неверность и бессердечность, бедняжку Джен жалели (в каждом интервью ее спрашивали о том, как она справляется с таким предательством), а больше всего досталось Анджелине. Наверное, каждая вторая женщина на земном шаре начала вспоминать красивых и харизматичных женщин-коллег своего мужа и ярких подруг семьи, с которым нельзя оставлять своего благоверного наедине. Ну а тот факт, что до совместной работы Питта с Джоли его брак с Энистон уже трещал по швам, мало кого волновал...
Дженнифер Энистон
Фото: Eastnews
По иронии судьбы, Дженнифер Энистон и сама оказалась роковой разлучницей. Правда, после пережитого когда-то с Питтом ее уже мало кто осуждал... Дженнифер увела актера Джастина Теру у стилиста по костюмам Хайди Бивенс, с которой он прожил в гражданском браке 14 лет, Энистон не смутил тот факт, что Теру состоял в отношениях. Они начали встречаться, спустя несколько месяцев обручились, а еще спустя три года поженились. Брак продлился менее трех лет, и теперь Джннифер снова свободна.
Дженнифер Лопес
Фото: Global Look Press / face to face
Несколько лет назад Дженнифер Лопес жалели после того, как ее бойфренда, танцора Каспера Смарта уличили в изменах. Вот только и сама певица ранее разбила чужие отношения. Когда-то, в начале карьеры, Дженнифер была бэк-вокалисткой у популярного певца Марка Энтони. Спустя несколько лет она стала звездой, встретила Марка и... увела его у жены Дайнары Торрес. Лопес и Энтони поженились спустя всего неделю после того, как Энтони развелся с первой женой... У них родились двойняшки, они выглядели как образцово-показательная семья, а спустя семь лет объявили о разводе и заявили, что расстаются друзьями.
Джулия Робертс
Фото: Global Look Press / Dave Bedrosian_Geisler-Fotopress
Звезда фильма «Красотка» и обладательница престижной премии «Оскар» вышла замуж за простого помощника оператора Дэнни Модера, таскающего тележку с камерой по рельсам, будучи одной из самых успешных и высокооплачиваемых актрис Голливуда. Робертс совершенно не смущал социальный статус Модера, она даже согласилась откупиться от его первой супруги, которая потребовала немаленькую сумму при разводе. Некоторые тогда шутили, что Джулия купила мужа у его бывшей жены...
Кристен Стюарт
Фото: Global Look Press / Kristin Callahan
Звезды киносаги «Сумерки» Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон для своих поклонников были образцом идеальной пары влюбленных. Но Кристен не удержалась и изменила Роберту с режиссером фильма «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом, у которого она играла в картине одну из главных ролей. Фотографии, на которых Сандерс и Стюарт обнимаются и целуются, появились во многих таблоидах, а Паттинсон был раздавлен и отказывался от комментариев. Закончилось все печально: Кристен и Роберт, пытавшиеся впоследствии наладить отношения, так и не смогли быть вместе после случившегося, а Руперт Сандерс развелся с женой, актрисой Либерти Росс, родившей ему двоих детей. Распинали на кресте общественного мнения в итоге Стюарт: ее обвиняли и в том, что разбила сердце бедняге Паттинсону, и в том, что разрушила семью... Самой Кристен все это так надоело, что она резко сменила имидж и... начала встречаться с девушками.
Наоми Кэмпбелл
Фото: Global Look Press / Nancy Kaszerman
Супермодель и одна из самых ярких и сексуальных женщин планеты Наоми Кэмпбелл покорила российского миллиардера Владислава Доронина. Волновало ли Наоми, что бизнесмен на тот момент был женат на женщине, с которой прожил в браке больше 20 лет? Едва ли. Доронин развелся с супругой и закрутил бурный роман с Кэмпбелл, продлившийся пять лет. Кстати, в итоге он изменил Наоми с ее же подопечной, хорошенькой моделью помоложе...
Блейк Лайвли
Фото: Global Look Press / Mario Santoro_AdMedia
Райан Рейнольдс и Скарлетт Йоханссон развелись спустя два года после свадьбы. По слухам, причиной развода стали разные взгляды на семейную жизнь и отношения. Райан мечтал о детях и большой счастливой семье, а Скарлетт — о головокружительной карьере в Голливуде и впоследствии вообще заявила, что не верит в моногамию. Вот только незадолго до развода на съемках фильма «Зеленый фонарь» Рейнольдс познакомился с актрисой Блейк Лавли, ставшей для него идеальной женой и родившей ему детей. Совпадение?
Текст: Роман Страстный
Фото: Instagram, Getty, Eastnews, Globallookpress
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