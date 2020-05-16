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Как в условиях самоизоляции проводят время с детьми Лобода, Кожевникова, Пелагея и другие звезды: фото

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Светлана Лобода с дочерью

Фото: Instagram

Из-за пандемии коронавируса все мы оказались в вынужденной самоизоляции, и знаменитости не стали исключением. Многие из них видят в сложившейся ситуации неоспоримые плюсы — наконец в своем плотном графике им удалось найти время на любимых детей, общения с которыми им обычно так не хватает.

Недавно Еве, старшей дочери Светланы Лободы, исполнилось 9 лет. Младшая дочь певицы Тильда, лицо и личность отца которой она пока скрывает, в мае отметит второй день рождения.

Светлана Лобода с дочерьми

Фото: Instagram

Последние несколько недель Светлана, которая большую часть времени посвящает работе, практически целиком и полностью посвятила себя своим любимым девочкам.

Пелагея с дочерью

Фото: Instagram

Пелагея развлекается во время самоизоляции в компании трехлетней дочери Таисии.

Ксения Собчак с сыном

Фото: Instagram

«Я должна сказать спасибо карантину за то, что уже два месяца я каждое утро провожу с моим самым главным мужчиной. Я всегда старалась каждый день выделять ему время до и после работы, но проводить дни и недели напролет — невообразимое счастье, а главное — совсем другое ощущение близости», — написала Ксения Собчак, которая стала чаще публиковать в Instagram фото и видео с сыном Платоном.

Фото: Instagram

Дженнифер Лопес отдыхает от бесконечных репетиций, гастролей и съемок, с любимыми сыном и дочкой, женихом Алексом Родригесом и его дочками.

Фото: Instagram

«Мы справляем День Матери 29 ноября, в других странах 10 мая, но на самом деле, День Матери каждый день. Сил нам, терпения и требую памятник многодетным Матерям за дистанционное образование», — подписала Мария Кожевникова свое фото с сыновьями, затронув актуальную и больную для многих тему.

Ким Кардашьян сделала эффектные кадры со всеми своими детьми для журнала Vogue. Звезде реалити удалось собрать вместе непоседливых Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма. Кстати, ранее Ким призналась, что находиться с детьми в самоизоляции ей непросто.

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Ольга Зуева с дочерью

Данила Козловский отметил 35-й день рождения с возлюбленной Ольгой Зуевой и двухмесячной дочерью Одой, заявив, что его жизнь только начинается.

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Лена Темникова

Фото: Instagram

Лена Темникова недавно пожаловалась, что во время самоизоляции набрала лишние килограммы, от которых теперь пытается избавиться. Судя по снимкам певицы в Instagram, они с дочерью слишком увлеклись приготовлением и поеданием различных десертов.

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Кети Топурия

Фото: Instagram

Кети Топурия и Нюша тем временем решили вместе с дочками разобрать гардеробные и похвастаться перед поклонниками и друзьями эффектными нарядами.

Больше трогательных и забавных кадров со звездными семьями — в нашей фотогалерее.

Фото: Instagram

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