Как в условиях самоизоляции проводят время с детьми Лобода, Кожевникова, Пелагея и другие звезды: фото
Фото: Instagram
Недавно Еве, старшей дочери Светланы Лободы, исполнилось 9 лет. Младшая дочь певицы Тильда, лицо и личность отца которой она пока скрывает, в мае отметит второй день рождения.
Фото: Instagram
Последние несколько недель Светлана, которая большую часть времени посвящает работе, практически целиком и полностью посвятила себя своим любимым девочкам.
Фото: Instagram
Пелагея развлекается во время самоизоляции в компании трехлетней дочери Таисии.
Фото: Instagram
«Я должна сказать спасибо карантину за то, что уже два месяца я каждое утро провожу с моим самым главным мужчиной. Я всегда старалась каждый день выделять ему время до и после работы, но проводить дни и недели напролет — невообразимое счастье, а главное — совсем другое ощущение близости», — написала Ксения Собчак, которая стала чаще публиковать в Instagram фото и видео с сыном Платоном.
Фото: Instagram
Дженнифер Лопес отдыхает от бесконечных репетиций, гастролей и съемок, с любимыми сыном и дочкой, женихом Алексом Родригесом и его дочками.
Фото: Instagram
«Мы справляем День Матери 29 ноября, в других странах 10 мая, но на самом деле, День Матери каждый день. Сил нам, терпения и требую памятник многодетным Матерям за дистанционное образование», — подписала Мария Кожевникова свое фото с сыновьями, затронув актуальную и больную для многих тему.
Ким Кардашьян сделала эффектные кадры со всеми своими детьми для журнала Vogue. Звезде реалити удалось собрать вместе непоседливых Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма. Кстати, ранее Ким призналась, что находиться с детьми в самоизоляции ей непросто.
Данила Козловский отметил 35-й день рождения с возлюбленной Ольгой Зуевой и двухмесячной дочерью Одой, заявив, что его жизнь только начинается.
Фото: Instagram
Лена Темникова недавно пожаловалась, что во время самоизоляции набрала лишние килограммы, от которых теперь пытается избавиться. Судя по снимкам певицы в Instagram, они с дочерью слишком увлеклись приготовлением и поеданием различных десертов.
Фото: Instagram
Кети Топурия и Нюша тем временем решили вместе с дочками разобрать гардеробные и похвастаться перед поклонниками и друзьями эффектными нарядами.
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Фото: Instagram
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