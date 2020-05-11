Трагедии, болезни, драмы и не только: испытания, выпавшие на долю знаменитого клана Кеннеди

У основателя знаменитого семейного клана, американского бизнесмена и политика Джозефа Патрика Кеннеди-старшего было девять детей. У его третьего сына, генерального прокурора США и сенатора от штата Нью-Йорк Роберта Фрэнсиса Кеннеди — одиннадцать. В общем, семейство многочисленное... И практически с каждым поколением в нем происходило по нескольку несчастных случаев и печальных историй. Говорят, что на клан Кеннеди наложено родовое проклятие «до десятого колена»: якобы Джозеф Кеннеди-старший буквально шел по головам ради успеха и благополучия и в процессе этого завоевания мира кому-то сильно насолил.