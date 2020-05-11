Трагедии, болезни, драмы и не только: испытания, выпавшие на долю знаменитого клана Кеннеди
Фото: DPA
У основателя знаменитого семейного клана, американского бизнесмена и политика Джозефа Патрика Кеннеди-старшего было девять детей. У его третьего сына, генерального прокурора США и сенатора от штата Нью-Йорк Роберта Фрэнсиса Кеннеди — одиннадцать. В общем, семейство многочисленное... И практически с каждым поколением в нем происходило по нескольку несчастных случаев и печальных историй. Говорят, что на клан Кеннеди наложено родовое проклятие «до десятого колена»: якобы Джозеф Кеннеди-старший буквально шел по головам ради успеха и благополучия и в процессе этого завоевания мира кому-то сильно насолил.
Фото: Eastnews
Так, его дочь Розмари росла с заметными задержками в развитии, затем страдала от резких перепадов настроения, вспышек гнева и склонности к насилию. После неудачной лоботомии (ее безуспешно пытались вылечить) ее ментальные возможности снизились до уровня двухлетнего ребенка, она оказалась в частной психиатрической клинике, фактически всю жизнь впоследствии была калекой и умерла в 2005-м в возрасте 86 лет.
Фото: Getty
Ее сестра Кэтлин Кеннеди Кавендиш погибла в авиакатастрофе в 28 лет, а брат Джозеф — в самолете, который взорвался по неизвестным причинам.
Фото: DPA
Брат Розмари Роберт Фрэнсис Кеннеди в 1968 году баллотировался на пост президента США, но был убит палестинским террористом в июне этого же года. Его сын Дэвид умер в 29 лет от передозировки наркотиков, сын Джозеф чудом выжил в страшной автокатастрофе, а сын Майкл разбился на горных лыжах.
Фото: Eastnews
Самый известный член клана (второй сын Джозефа Патрика Кеннеди-старшего и старший брат Роберта) Джон Кеннеди, занимавший пост президента США, умер от пули снайпера на глазах у миллионов людей и собственной супруги Жаклин.
Фото: Getty
Первый ребенок пары — дочь Арабелла — умерла сразу после родов. Третий ребенок — мальчик Патрик — родился недоношенным и умер через 36 часов после появления на свет. Первый сын президента, редактор модного журнала и адвокат, успешный красавец Джон Фицджеральд Кеннеди-младший в 39 лет вместе с женой и ее сестрой погиб в авиакатастрофе на пилотируемом им самим самолете.
Фото: Getty
Последний выживший ребенок Жаклин и Джона Ф. Кеннеди — 62-летняя писательница, политик и адвокат Кэролайн Бувье Кеннеди — замужем за дизайнером Эдвином Шлоссбергом, от которого родила троих детей.
Фото: Globallookpress / Ron Sachs
В 2012 году бывшая жена племянника президента США Джона Кеннеди Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего Мэри покончила с собой. Она была найдена мертвой в сарае около ее дома в штате Нью-Йорк.
Фото: Globallookpress / Nancy Kaszerman
Летом 2019 года в США скончалась 22-летняя внучка Роберта Кеннеди (брата 35-го президента США Джона Кеннеди, если вы уже запутались) Сирша. Смерть наступила в результате передозировки запрещенными препаратами.
Фото: Instagram
В этом году полиция обнаружила тело утонувшей внучки Роберта Кеннеди. Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее восьмилетний сын Гидеон пропали 2 апреля в Чесапикском заливе.
Фото: Eastnews
Во время отдыха в доме на набережной дети играли в мяч, и он укатился в воду, Мейв и сын сели в каноэ, чтобы достать игрушку, сообщил ее супруг Дэвид Маккин. По мнению мужчины, они заплыли слишком далеко и не смогли вернуться обратно.
Фото: dpa, eastnews, globallookpress, instagram
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