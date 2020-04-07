Полиция обнаружила тело утонувшей вместе с 8-летним сыном внучки Роберта Кеннеди

Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее восьмилетний сын Гидеон пропали 2 апреля в Чесапикском заливе. Во время отдыха в доме на набережной дети играли в мяч, и он укатился в воду, Мейв и сын сели в каноэ, чтобы достать игрушку, сообщил ее супруг Дэвид Маккин. По мнению мужчины, они заплыли слишком далеко и не смогли вернуться обратно.

Три дня спустя после исчезновения мамы и сына полиция признала их погибшими и прекратила поиски. Сегодня, 7 апреля, Мейв нашли в четырех километрах от дома ее матери. Тело мальчика пока найти не удалось, и было решено возобновить его поиски.

Мейв Кеннеди — внучка сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди.