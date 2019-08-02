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В США скончалась 22-летняя внучка Роберта Кеннеди

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я выбрал вместо рекламы.
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Сирша Кеннеди

Девушку обнаружили в семейном поместье.

В США скончалась 22-летняя внучка бывшего генерального прокурора брата экс-президента США Джона Кеннеди – Роберта. Тело девушки обнаружили в семейном поместье, сообщают британские таблоиды со ссылкой на семью погибшей.

Официальные причины смерти пока неизвестны. Но The New York Times, ссылаясь на свои источники, сообщает, что Сирша Кеннеди употребляла запрещенные вещества. По данным американских СМИ, рядом с телом обнаружили наркотик.

Дедушка Сирши - Роберт Кеннеди в 1961–1964 был генеральным прокурором США. На эту должность его назначил брат Джон. В 1968 году Роберта, как и брата, убили во время покушения.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Getty Images

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