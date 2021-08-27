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7 незаезженных советских комедий, которые приятно посмотреть в конце лета

Советские фильмы сняты, наверно, на века, поскольку их всегда приятно пересматривать, к тому же они отличаются хорошим рейтингом. Между тем помимо одних из самых популярных комедий вроде «Иван Васильевич меняет профессию» или «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» существует много достойных кинолент, которые вы могли случайно пропустить. Однако это надо исправить, потому листайте подборку хороших комедий, согревающих своим теплом c приходом прохлады.
Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»

«Печки-лавочки»

Год выпуска: 1972

Кадр из фильма «Печки-лавочки»

Кадр из фильма «Печки-лавочки»

Фото: Яндекс.Картинки

Черно-белая комедия была создана под руководством режиссера и автора сценария Василия Шукшина. Кроме того, он исполнил и главную роль Ивана Расторгуева, а второго ключевого героя Нюру Расторгуеву сыграла его жена Лидия Федосеева-Шукшина.

Сюжет: Супружеская пара из глубинки на Алтае получает путевку и отправляется на южный курорт. Уже в поезде они встречают много разных людей и их поездка превращается в настоящее приключение. В результате перипетий они добираются до моря, однако их ожидает «сюрприз».

Рейтинг: 7,8/10

«Спортлото-82»

Год выпуска: 1982

Кадр из фильма «Спортлото-82»

Кадр из фильма «Спортлото-82»

Фото: Яндекс.Картинки

«Спортлото-82» — последняя работа режиссера и сценариста Леонида Гайдая, которая стала лидером проката. В главных ролях перед зрителями предстали Альгис Арлаускас, Светлана Аманова, Михаил Пуговкин и Михаил Кокшенов.

Сюжет: Косте повезло с билетом в «Спортлото» и он оказался выигрышным. Однако случилась напасть — билет исчез. Далее зритель наблюдает, как герои фильма попадают в различные передряги в поисках своего «счастливого билета».

Рейтинг: 7,7/10

«Белые росы»

Год выпуска: 1984

Кадры из фильма «Белые росы»

Кадры из фильма «Белые росы»

Фото: Яндекс.Картинки

Комедия с элементами драмы была снята режиссером Игорем Добролюбовым в 1983 году, а сценарий подготовил Алексей Дударев. Главный состав заняли народные артисты СССР, такие как Всеволод Санаев, Николай Караченцов, Михаил Кокшенов, Геннадий Гарбук и Борис Новиков.

Сюжет: Деревню настигают перемены, с которыми не все местные жители готовы мириться, поскольку они должны покинуть родные дома и переехать в новую многоэтажку. Тогда через семью ветерана Федоса Ходаса зритель наблюдает за жизнью переселенцев.

Рейтинг: 8,2/10

«Трое в лодке, не считая собаки»

Год выпуска: 1979

Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки»

Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки»

Фото: Кинопоиск

Фильм, снятый режиссером Наумом Бирманом по мотивам одноименной книги английского писателя Джерома Клапки Джерома. В фильме-мюзикле снимались Андрей Миронов, Александр Ширвиндт и Михаил Державин.

Сюжет: Трое приятелей из Лондона решили отдохнуть в мужской компании, прихватив с собой собаку по кличке Монморанси. Чтобы интересно провести время главные герои выбрали путешествие по реке. Курьезные ситуации случаются с героями уже с самого начала приключений, а вскоре их ждет судьбоносная встреча, хотя, казалось бы, кто может оказаться на «водном» пути.

Рейтинг: 7,8/10

«Усатый нянь»

Год выпуска: 1977

Кадр из фильма «Усатый нянь»

Кадр из фильма «Усатый нянь»

Фото: Кинопоиск

«Усатый нянь» — музыкальная комедия, которая будет интересна человеку любого возраста: будь-то ребенок или взрослый. Над фильмом работал режиссер Владимир Грамматиков, а также актеры Сергей Проханов, Людмила Шагалова и Елизавета Уварова, сыгравшие главные роли, и другие.

Сюжет: Главный герой — самый настоящий бездельник, которого все считают трудным подростком. Тогда в попытках перевоспитания на его участь выпадает работа в детском саду. Утихомирить своих воспитанников оказывается нелегкой задачей, но справится ли «усатый нянь» с детскими шалостями и насколько хватит его терпения.

Рейтинг: 7,8/10

«Кин-дза-дза!»

Год выпуска: 1986

Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»

Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»

Фото: Яндекс.Картинки

Изначально подразумевалось, что антиутопия режиссера Георгия Данелия выйдет под названием «Космическая/Звездная пыль». Однако благодаря зелени — кинзе и случайному разговору о ней между двумя актерами, исполнявшими главные роли, Станиславом Любшиным и Евгением Леоновым. Кроме них ключевых героев в трагикомедии сыграли Леван Габриадзе и Юрий Яковлев.

Сюжет: Обычный прораб после рабочего дня отправился в продуктовый магазин, встретил незнакомца, а в результате очутился в другой галактике под названием Кин-дза-дза на пустынной планете. Там герои встречают местных жителей и пытаются вернуться домой на Землю.

Рейтинг: 7,9/10

«Где находится нофелет?»

Год выпуска: 1988

Кадр из фильма «Где находится нофелет?»

Кадр из фильма «Где находится нофелет?»

Фото: Кинопоиск

Что же такое нофелет, спросите вы? Ответ вы узнаете в ходе просмотра фильма. Это добрая и легкая комедия, сценарий для которой написал Анатолий Эйрамджан, а снял ее режиссер Геральд Бежанов. В фильме снимались известные актеры, среди них Людмила Шагалова, Николай Парфенов, Марина Дюжева, Елена Сафонова, Ирина Розанова и другие, а главные роли исполнили Владимир Меньшов и Александр Панкратов-Черный.

Сюжет: Главному герою Павлу Голикову повезло работать в большом женском коллективе, но даже это обстоятельство не помогает ему наладить личную жизнь. Между тем в один прекрасный момент внезапно приезжает женатый двоюродный брат Павла, тогда-то и начинаются уроки по очарованию и соблазнению представительниц прекрасного пола. Среди «подкатов» и была на первый взгляд странная фраза «Где находится нофелет?».

Рейтинг: 7,3/10

Фото: kinopoisk.ru; кадры из фильмов

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