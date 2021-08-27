7 незаезженных советских комедий, которые приятно посмотреть в конце лета

Черно-белая комедия была создана под руководством режиссера и автора сценария Василия Шукшина. Кроме того, он исполнил и главную роль Ивана Расторгуева, а второго ключевого героя Нюру Расторгуеву сыграла его жена Лидия Федосеева-Шукшина.

Сюжет: Супружеская пара из глубинки на Алтае получает путевку и отправляется на южный курорт. Уже в поезде они встречают много разных людей и их поездка превращается в настоящее приключение. В результате перипетий они добираются до моря, однако их ожидает «сюрприз».

Рейтинг: 7,8/10

«Спортлото-82»

Год выпуска: 1982