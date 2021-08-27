7 незаезженных советских комедий, которые приятно посмотреть в конце лета
«Печки-лавочки»
Год выпуска: 1972
Фото: Яндекс.Картинки
Черно-белая комедия была создана под руководством режиссера и автора сценария Василия Шукшина. Кроме того, он исполнил и главную роль Ивана Расторгуева, а второго ключевого героя Нюру Расторгуеву сыграла его жена Лидия Федосеева-Шукшина.
Сюжет: Супружеская пара из глубинки на Алтае получает путевку и отправляется на южный курорт. Уже в поезде они встречают много разных людей и их поездка превращается в настоящее приключение. В результате перипетий они добираются до моря, однако их ожидает «сюрприз».
Рейтинг: 7,8/10
«Спортлото-82»
Год выпуска: 1982
Фото: Яндекс.Картинки
«Спортлото-82» — последняя работа режиссера и сценариста Леонида Гайдая, которая стала лидером проката. В главных ролях перед зрителями предстали Альгис Арлаускас, Светлана Аманова, Михаил Пуговкин и Михаил Кокшенов.
Сюжет: Косте повезло с билетом в «Спортлото» и он оказался выигрышным. Однако случилась напасть — билет исчез. Далее зритель наблюдает, как герои фильма попадают в различные передряги в поисках своего «счастливого билета».
Рейтинг: 7,7/10
«Белые росы»
Год выпуска: 1984
Фото: Яндекс.Картинки
Комедия с элементами драмы была снята режиссером Игорем Добролюбовым в 1983 году, а сценарий подготовил Алексей Дударев. Главный состав заняли народные артисты СССР, такие как Всеволод Санаев, Николай Караченцов, Михаил Кокшенов, Геннадий Гарбук и Борис Новиков.
Сюжет: Деревню настигают перемены, с которыми не все местные жители готовы мириться, поскольку они должны покинуть родные дома и переехать в новую многоэтажку. Тогда через семью ветерана Федоса Ходаса зритель наблюдает за жизнью переселенцев.
Рейтинг: 8,2/10
«Трое в лодке, не считая собаки»
Год выпуска: 1979
Фото: Кинопоиск
Фильм, снятый режиссером Наумом Бирманом по мотивам одноименной книги английского писателя Джерома Клапки Джерома. В фильме-мюзикле снимались Андрей Миронов, Александр Ширвиндт и Михаил Державин.
Сюжет: Трое приятелей из Лондона решили отдохнуть в мужской компании, прихватив с собой собаку по кличке Монморанси. Чтобы интересно провести время главные герои выбрали путешествие по реке. Курьезные ситуации случаются с героями уже с самого начала приключений, а вскоре их ждет судьбоносная встреча, хотя, казалось бы, кто может оказаться на «водном» пути.
Рейтинг: 7,8/10
«Усатый нянь»
Год выпуска: 1977
Фото: Кинопоиск
«Усатый нянь» — музыкальная комедия, которая будет интересна человеку любого возраста: будь-то ребенок или взрослый. Над фильмом работал режиссер Владимир Грамматиков, а также актеры Сергей Проханов, Людмила Шагалова и Елизавета Уварова, сыгравшие главные роли, и другие.
Сюжет: Главный герой — самый настоящий бездельник, которого все считают трудным подростком. Тогда в попытках перевоспитания на его участь выпадает работа в детском саду. Утихомирить своих воспитанников оказывается нелегкой задачей, но справится ли «усатый нянь» с детскими шалостями и насколько хватит его терпения.
Рейтинг: 7,8/10
«Кин-дза-дза!»
Год выпуска: 1986
Фото: Яндекс.Картинки
Изначально подразумевалось, что антиутопия режиссера Георгия Данелия выйдет под названием «Космическая/Звездная пыль». Однако благодаря зелени — кинзе и случайному разговору о ней между двумя актерами, исполнявшими главные роли, Станиславом Любшиным и Евгением Леоновым. Кроме них ключевых героев в трагикомедии сыграли Леван Габриадзе и Юрий Яковлев.
Сюжет: Обычный прораб после рабочего дня отправился в продуктовый магазин, встретил незнакомца, а в результате очутился в другой галактике под названием Кин-дза-дза на пустынной планете. Там герои встречают местных жителей и пытаются вернуться домой на Землю.
Рейтинг: 7,9/10
«Где находится нофелет?»
Год выпуска: 1988
Фото: Кинопоиск
Что же такое нофелет, спросите вы? Ответ вы узнаете в ходе просмотра фильма. Это добрая и легкая комедия, сценарий для которой написал Анатолий Эйрамджан, а снял ее режиссер Геральд Бежанов. В фильме снимались известные актеры, среди них Людмила Шагалова, Николай Парфенов, Марина Дюжева, Елена Сафонова, Ирина Розанова и другие, а главные роли исполнили Владимир Меньшов и Александр Панкратов-Черный.
Сюжет: Главному герою Павлу Голикову повезло работать в большом женском коллективе, но даже это обстоятельство не помогает ему наладить личную жизнь. Между тем в один прекрасный момент внезапно приезжает женатый двоюродный брат Павла, тогда-то и начинаются уроки по очарованию и соблазнению представительниц прекрасного пола. Среди «подкатов» и была на первый взгляд странная фраза «Где находится нофелет?».
Рейтинг: 7,3/10
Фото: kinopoisk.ru; кадры из фильмов
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