Ольга Шукшина — о серьезном заболевании матери и отсутствии брачных отношений с Алибасовым

Шукшина-младшая продолжила рассуждения: «Мама дала Алибасову пропуск на это. Он так мечтает лечь на Новодевичьем кладбище к Василию Макаровичу! Бари крутит мамой как хочет. А как ведет себя его сын? Он же настоящий психопат.. Знаете, как-то она два раза сказала, что Алибасов напоминает ей Шукшина... Окружающие вздрогнули после этих слов. У мамы есть проблемы с логикой, критическим мышлением», — честно заключила она. Лидия Николаевна закрывает глаза на выходки мужа. А сестра Ольги, Мария Шукшина, которая все годы была в более теплых отношениях с мамой, и вовсе игнорирует этот конфликт и злиться, если что-то попадает в прессу.

Напомним, что Бари Алибасов и Лидия Феодосеева-Шукшина вступили в брак после 25 лет дружбы в ноябре 2018 года. Через два года Федосеева-Шукшина начала процедуру развода с супругом. В марте текущего года стало известно, что 82-летняя актриса отменила бракоразводный процесс с Алибасовым через суд.