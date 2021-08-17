Ольга Шукшина — о серьезном заболевании матери и отсутствии брачных отношений с Алибасовым
В честной диалоге с Борисом Корчевниковым, Ольга призналась, что мама серьезно страдает диабетом, а также, в разговоре с ней, можно часто заметить провалы в памяти: «Когда она начинает говорить про то, что с ней было, она проваливается в воспоминания и может поведать о каждой детали. Но когда я спрашиваю ее о вчерашних событиях, она не понимает, о чем речь. Я не побоюсь назвать это деменцией и прежде всего потерей памяти», — признается дочь. Она также призналась, что взяла на себя все функции по заботе о матери и квартире, где они жили еще с Василием Шукшиным. Ольга боится, что чужие люди могут брать вещи отца, забирать его книги из кабинета, в котором писатель работал.
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Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press
Долгое время, Ольга ведет борьбу и с Бари Алибасовым, который по ее словам, заставил Лидию подписать документы на одну из квартир, воспользовавшись нездоровьем актрисы: «Я поставила маме условие: чтобы этот человек ни при каких условиях не переступал порог квартиры моего отца!», — отметила Ольга Шукшина в беседе с ведущим. И призналась, что никаких по-настоящему супружеских отношений между парой никогда не было, а продюсер «На-На» готов всеми правдами и неправдами приобщиться к наследию великого Василия Шукшина.
Шукшина-младшая продолжила рассуждения: «Мама дала Алибасову пропуск на это. Он так мечтает лечь на Новодевичьем кладбище к Василию Макаровичу! Бари крутит мамой как хочет. А как ведет себя его сын? Он же настоящий психопат.. Знаете, как-то она два раза сказала, что Алибасов напоминает ей Шукшина... Окружающие вздрогнули после этих слов. У мамы есть проблемы с логикой, критическим мышлением», — честно заключила она. Лидия Николаевна закрывает глаза на выходки мужа. А сестра Ольги, Мария Шукшина, которая все годы была в более теплых отношениях с мамой, и вовсе игнорирует этот конфликт и злиться, если что-то попадает в прессу.
Напомним, что Бари Алибасов и Лидия Феодосеева-Шукшина вступили в брак после 25 лет дружбы в ноябре 2018 года. Через два года Федосеева-Шукшина начала процедуру развода с супругом. В марте текущего года стало известно, что 82-летняя актриса отменила бракоразводный процесс с Алибасовым через суд.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, кадры из программ и фильмов
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