Тернистый путь к славе, «Оскар» и любовь на всю жизнь: чем запомнился Владимир Меньшов
Владимир Меньшов стал настоящей легендой советского и отечественного кинематографа — на его фильмах выросло не одно поколение. А его киношедевр «Москва слезам не верит» отметила даже Киноакадемия США — работа в 1981 году удостоилась премии «Оскар».
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Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look
Путь Меньшова начался непросто — покоряя столицу, он долго бедствовал, вместе с женой жил в маленькой комнате театрального общежития. Большой помощью для него стала введенная Михаилом Роммом аспирантура для режиссеров во ВГИКе.
Владимир Меньшов постоянно искал работу в театрах, но почти всегда получал отказы, и жил в большой нужде — настолько, что денег у него не хватило даже оплатить фотосъемку и шампанское на свадьбе с Верой Алентовой.
Меньшов известен не только режиссерскими работами, но и своими ролями в кино. Его дебютом стало участие в фильме Владимира Павловского «Счастливый Кукушкин».
Однако самая известная его роль — Голиков в фильме «Где находится нофелет?». Несмотря на талантливую игру, Меньшов рассказывал, что эта работа далась ему очень непросто. Причиной стал конфликт с режиссером.
«Я невзлюбил режиссера, — говорил Меньшов в интервью. — Сначала хотел уйти из картины, но меня уговорил остаться Георгий Николаевич Данелия. Я все время работал в конфликтном состоянии, а потом увидел, что получилось, и подумал: "Ну что я лез со своим каким-то пониманием? Он так видел"».
Фото: Кадр из фильма «Где находится нофелет?»
Владимира Меньшова хорошо знает и более молодое поколение — например, по запоминающейся роли главы Ночного Дозора Гесера в культовых фильмах Тимура Бекмамбетова.
Фото: Кадр из фильма «Ночной дозор»
С его режиссерскими работами тоже возникали сложности — например, картина «Любовь и голуби» едва не провалилась из-за антиалкогольной кампании. Автора просили вырезать ряд сцен, однако Владимир Валентинович сумел отстоять ее в первоначальном виде.
Режиссер всегда отличался собственным подходом к работе, который многим кажется необычным. Например, зачастую он импровизировал на съемочной площадке.
А фильм «Зависть богов», который имел огромный успех, по признанию режиссера, снимался вообще без сценария — его Меньшов писал по утрам прямо перед съемками.
Семья актера полностью связана с кино. Еще в молодости он выбрал себе в супруги молодую актрису Веру Алентову, которая впоследствии стала настоящей звездой, и прожил с ней всю жизнь.
Меньшова неоднократно спрашивали, в чем секрет гармонии их брака. По его мнению, он прост — нужно стараться оставаться интересными друг для друга.
Звездная пара неоднократно расставалась, но по-настоящему разлучить их смогла только смерть. Супруга стала главной поддержкой для Меньшова на протяжении всей его карьеры.
В браке с Алентовой у режиссера родилась дочь Юлия Меньшова, которая тоже стала известной актрисой.
Фото: Global Look Press, кадры из фильмов
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