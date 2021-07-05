Тернистый путь к славе, «Оскар» и любовь на всю жизнь: чем запомнился Владимир Меньшов

Меньшов известен не только режиссерскими работами, но и своими ролями в кино. Его дебютом стало участие в фильме Владимира Павловского «Счастливый Кукушкин».

Однако самая известная его роль — Голиков в фильме «Где находится нофелет?». Несмотря на талантливую игру, Меньшов рассказывал, что эта работа далась ему очень непросто. Причиной стал конфликт с режиссером.

«Я невзлюбил режиссера, — говорил Меньшов в интервью. — Сначала хотел уйти из картины, но меня уговорил остаться Георгий Николаевич Данелия. Я все время работал в конфликтном состоянии, а потом увидел, что получилось, и подумал: "Ну что я лез со своим каким-то пониманием? Он так видел"».