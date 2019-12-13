Тимати, Фадеев и другие известные продюсеры, которые некрасиво расставались со своими артистами

Скандал между Катей Лель и ее продюсером и Александром Волковым, который также был ее возлюбленным, разгорелся в начале двухтысячных годов. За права исполнять известные песни они боролись после расставания несколько лет. «Он ревновал меня к каждому столбу. Даже к своим друзьям, прослушивал телефоны, допрашивал охрану, где я была и с кем. Моя жизнь превратилась в ад. В какой-то момент я не выдержала: мне было под тридцать, и я сказала, что мне пора рожать, поэтому ему надо определяться. У него была прекрасная семья, дети, внуки. Я тоже хотела семью. Он ответил, что не может ни семью бросить, ни меня отпустить», — рассказала певица.