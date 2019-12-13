Тимати, Фадеев и другие известные продюсеры, которые некрасиво расставались со своими артистами
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Фото: Starface
Тимати и артисты продюсерского центра Black Star
Фото: Starface
Участник реалити «Фабрика» звезд Тимати за несколько лет стал успешным рэпером и бизнесменом. Его продюсерский центр Black Star ищет, продвигает и раскрывает таланты. Правда, не о всеми подопечными у Тимати отношения складываются гладко. Так недавно обсуждались подробности его расставания с Егором Кридом, который и после ухода с лейбла должен отдавать экс-продюсеру половину доходов, ранее Кристина Си потеряла права на свое имя и исполнение песен, а самым громким стал скандал с рэпером L'One. Леван Горозия (настоящее имя артиста — прим. Ред.) обвинял Тимати в том, что тот запросил от него огромные отступные и запрещал исполнять песни, а сам Тимати заявил, что бывший артист его центра повел себя некрасиво.
Максим Фадеев и артисты продюсерского центра MALFA
Фото: Starface / Eastnews
Минувшей осенью Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA после серии публичных скандалов с некоторыми из них. Продюсер рассказал, что отдал все песни в безвозмездное пользование артистам, за исключением двух персон, с которыми идут судебные тяжбы. Их имена Фадеев не назвал (в последнее время лейбл со скандалом покинула Наргиз Закирова и Олег Майами, - прим. ред.). Также в этом году экс-солистка его группы SEREBRO Лена Темникова публично выступила со скандальными заявлениями. В итоге Фадеев завил, что желает своим бывшим подопечным удачи: «Желаю вам найти все, что вы хотите, самого лучшего. А мы пойдем дальше. Всем мир».
Александр Ширков и Светлана Лобода
Фото: Youtube / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Светлана Лобода в последние несколько лет благоларит за сотрудничеству продюсера Нателлу Крапивину. Ранее певица работала с продюсером Александром Ширковым, который также был ее бойфрендом. Расстались они не очень красиво — со скандалом и судебными тяжбами. «Он хотел семейной жизни, а я не могла ему этого дать. Саша никак не мог этого пережить: угрожал, пытался отсудить у меня авторские права на песни, написанные мной, даже на имя, данное мне родителями, подсылал ко мне бандитов на разборки. Но знаете, это дела давно минувших дней, мы уже во всем разобрались, Саша извинился за свое поведение — говорит, бесы попутали. Я его простила», — рассказала Светлана в интервью журналу Hello!.
Константин Меладзе и Анна Седокова
Фото: Eastnews / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Участница золотого состава группы «ВИА Гра» Анна Седокова покинула группу продюссера Констанна Меладзе из-за беременности. Певица думала, что уходит в декрет, а ее... уволили. «Меладзе — один из самых главных людей в моей жизни. И я ему очень благодарна за все. А больше всего как раз за то, что бросил. Иначе я так и осталась бы слепым котенком, надеющимся каждый раз, что Костя рядом и всегда поможет. А побарахтавшись три года одна, я все-таки научилась неплохо плавать», — рассказала Анна в интервью «7Дням».
Александр Волков и Катя Лель
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Скандал между Катей Лель и ее продюсером и Александром Волковым, который также был ее возлюбленным, разгорелся в начале двухтысячных годов. За права исполнять известные песни они боролись после расставания несколько лет. «Он ревновал меня к каждому столбу. Даже к своим друзьям, прослушивал телефоны, допрашивал охрану, где я была и с кем. Моя жизнь превратилась в ад. В какой-то момент я не выдержала: мне было под тридцать, и я сказала, что мне пора рожать, поэтому ему надо определяться. У него была прекрасная семья, дети, внуки. Я тоже хотела семью. Он ответил, что не может ни семью бросить, ни меня отпустить», — рассказала певица.
Фото: instagram, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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