Пока эти известные девушки гордятся своими хрупкими фигурами и с удовольствием демонстрируют ключицы, ребра и прочие трогательно выдающиеся косточки, многочисленные критики советуют им больше есть, набирать вес и перестать пропагандировать анорексию. Кто прав и где грань между стройностью и пищевым расстройством?

Надежда Сысоева

Стройную звезду Comedy Woman Надежду Сысоеву часто подозревают в анорексии и навязчиво желают ей здоровья. Сама Надежда не считает, что у нее болезненный вид или проблемы с весом. Всем особенно волнующимся за нее и ее не менее худую коллегу Екатерину Варнаву Сысоева ответила в Instagram: «Ребят, мы чувствуем себя очень хорошо! Сытые, спортивные и любимые! Работаем дальше на зависть злопыхательницам». Алана Мамаева

Супруга футболиста Павла Мамаева недавно опубликовала свое фото в бикини, но вместо восторженных отзывов получила десятки негативных комментариев. Алану обвинили в излишней худобе и красноречиво назвали «скелетом асексуальным», «привидением» и больным человеком. Николь Ричи

Приемная дочь музыканта Лайонела Ричи Николь очень хотела похудеть, много экспериментировала с внешностью и в итоге довела себя до анорексии. Глядя на давнее фото, на котором Николь (которая на тот момент весила меньше сорока килограммов) бежит по пляжу в бикини с торчащими ребрами, можно было, кажется, услышать стук костей... Несколько лет назад Николь оставила в прошлом бурную личную жизнь и загульные вечеринки, вышла замуж за вокалиста группы Good Charlotte Джоэля Мэддена, родила двоих детей и превратилась в примерную мать семейства. На обтянутый кожей скелет Ричи теперь не похожа, но к былым аппетитным формам явно не стремится. Екатерина Варнава

Екатерина Варнава в последнее время тает на глазах. Недавно актриса ответила критикам, защитив не только себя, но и свою коллегу по Comedy Woman Надежду Сысоеву. «"Совсем худые стали! вам рожать надо! на вас же дети смотрят! раньше лучше были! Вообще не узнать! Одни кости! Это мое мнение!" За*бись фоточку выложила. Пойду посплю», — так, собрав самые популярные комментарии в Instagram, подписала Катя совместный снимок с Надеждой, на котором они демонстрируют эффектные скулы, лебединые шеи и хрупкие тела в объемных строгих костюмах. Мирослава Карпович

О том, что у звезды «Папиных дочек» Мирославы Карпович анорексия, начали писать еще три года назад, когда фото впечатляюще похудевшей актрисы появились в Сети. С тех пор Мира так и не набрала вес, однако чувствует себя, судя по ее довольному виду, отлично. Алеся Кафельникова

Алеся Кафельникова при росте 175 сантиметров весит меньше пятидесяти килограмм и считает такое соотношение роста и веса идеальным для модели. Устав от навязчивой критики в Сети, Алеся опубликовала в Instagram фото, на котором с аппетитом ест гамбургер с картошкой фри, сопроводив снимок ироничной подписью: «Привет анорексия. No comments. Живу и не тужу». Виктория Бекхэм

Виктории Бекхэм регулярно достается не только за ее худое тело, но и за то, что она выбирает слишком худых моделей для своих показов и рекламных кампаний. Однажды дизайнер решила угомонить критиков тем, что выпустила специальную коллекцию для полных женщин, но в целом свои взгляды на женскую красоту не поменяла и продолжает, как и раньше, гордиться точеной фигурой и нанимать на работу худышек. Алена Шишкова

«Больше кушайте» — один из самых популярных комментариев в Instagram Алены Шишковой. Сама модель уверяет, что диетами себя не мучает, питается нормально, и продолжает демонстрировать свою «эфирную» фигуру девушки, словно сотканной из воздуха. Анджелина Джоли

Трансформации Анджелины Джоли обсуждают уже не первый год. В 2013 году актриса решилась на операции по удалению груди и яичников из-за угрозы развития рака. После еще одной операции по реконструкции бюста ее грудь стала даже больше, чем раньше, а вот сама она начала стремительно терять вес. Критичной ситуация стала, когда фото пугающе худой Джоли, сделанное в Сирии, облетело мир и появилось на обложках таблоидов. На снимке и правда сложно отличить секс-символ Голливуда от местных голодающих беженцев, а некоторые особенно изобретательные издания решили похоронить звезду при жизни, интересуясь у экспертов, сколько она протянет с таким весом. Сейчас Джоли выглядит более здоровым человеком, но набрать несколько килограммов ей бы явно не помешало. Возможно, и огромная грудь тогда будет смотреться менее карикатурно. Мария Погребняк

Пока многочисленные фолловеры обвиняют Марию Погребняк в анорексии, она гордится своей фигурой и считает ее идеальной. По словам самой Марии, секрет ее стройности — правильное питание. Об ошибках, совершенных при попытках похудеть, и своей диете супруга футболиста Павла Погребняка рассказала в Instagram: «После первой беременности поправилась на 30 кг, все мои попытки похудеть заканчивались наоборот набором веса. Я пробовала все: таблетки, пластыри, обертывания, но ничего не помогало, даже наоборот от некоторых таблеток я чуть не оказалась в больнице. Все усилия были напрасны до тех, пора пока я не стала правильно питаться! В зале занимаюсь на кардио. У каждой девушке свои понятия о красоте, я добилась той фигуры о которой мечтала». Тара Рид

Некогдя яркая и сексапильная блондинка Тара Рид увлеклась диетами, неудачно выбрала пластического хирурга и совершенно зря не хочет нанимать себе стилиста. Наряды у актрисы с каждым выходом на красную дорожку все более странные и все больше подчеркивают плохо сделанную большую грудь, которая выглядит непропорционально на фоне ее слишком хрупкого тела. Лечиться от анорексии Таре советуют не один год. Недавно она в очередной раз ответила на обвинения критиков: «Бодишейминг сегодня везде, что плохо влияет на молодых девушек. Издевательства бывают разные, и они в итоге могут довести до самоубийства. "Она ужасная!", "Она старая!", "Она дряблая!" — все это очень ранило. Черт возьми, да, я не толстая, но и не слишком худая. Я вешу 47 килограммов при росте 1 метр 68 сантиметров. Мой вес колеблется в пределах трех кило, и да, я сижу на диете. Я предпочту съесть то, что хочу, а затем ограничить себя и работать над собой». Лили-Роуз Депп