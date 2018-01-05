На днях 28-летняя Алана Мамаева опубликовала несколько снимков в бикини и показала фигуру — по мнению большинства фолловеров, чрезмерно стройную.

Супруга известного российского футболиста Павла Мамаева, Алана, опубликовала в своем микроблоге снимки, на которых выглядит болезненно истощенной. Фолловеры всерьез обеспокоились здоровьем жены спортсмена. «Не пугайте людей, от вашего вида можно просто ужаснуться! Слишком худая!», «Аланочка, вы похожи на привидение или скелет», «Прошу вас, покушайте, пока не поздно! У вас болезнь уже», — раскритиковали Алану в комментариях к фото. Впрочем, девушка не обратила внимания на эти реплики подписчиков.

Публикация от Аlana🌴 (@alana_mamaeva) Янв 5, 2018 at 12:40 PST