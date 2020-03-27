Раз и навсегда: Стриженова, Высоцкая и другие звезды, которые всю жизнь живут с одним мужчиной

Юлия Высоцкая — талантливая актриса, харизматичная телеведущая, прирожденный кулинар и просто красивая женщина. У нее много поклонников, а вот критики не унимаются и отмечают, что Юлия была бы мало кому интересна, не будь она женой знаменитого режиссера Андрея Кончаловского. Что по этому поводу думает сама Высоцкая? «Я всегда хотела быть актрисой одного режиссера. Я всегда хотела быть тем, чем была Джульетта Мазина для Феллини, чем были бергмановские женщины для Бергмана, хотела быть музой, да, ни больше ни меньше», — сообщила она журналу Psychologies. «Влюбленность — это еще не близость. Сначала роман, химия, а потом происходит любовь. Когда ты друг, когда товарищ, когда вы вместе. <...> Мне кажется, мы с ним вообще похожи. Так, как он меня понимает, и то, как я его понимаю. Нам нравятся одни и те же вещи. Характер у нас разный, но нутро очень похоже», — поделилась актриса с изданием Hello!.

Анжелика Варум