passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Раз и навсегда: Стриженова, Высоцкая и другие звезды, которые всю жизнь живут с одним мужчиной

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 41

Александр и Екатерина Стриженовы

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Эти знаменитые, красивые, успешные и эффектные женщины живут в браке со своими мужьями и по двадцать, и по тридцать лет... И хотя мало, кто из них уверяет, что отношения с супругом всегда были безоблачными, для многих они являются ролевой моделью в плане личной жизни.

Екатерина Стриженова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Александр и Екатерина Стриженовы познакомились школьниками в Сочи на съемках фильма «Лидер». С тех пор они вместе, а плодами этого крепкого союза стали дочери Анастасия и Александра. «Если бы я не вышла замуж за Сашку сразу, как только мне исполнилось 18 лет, то потом, может быть, вообще бы за него не вышла. Начала бы, как мои подруги, размышлять: вот это в нем хорошо, а это плохо. Если женщина выбирает не сердцем, а начинает думать – беда! Когда мы с Сашей встретились, еще неизвестно было, что из каждого из нас получится», – признавалась спустя много лет в интервью «7Дням» Екатерина Стриженова.

Юлия Высоцкая

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Юлия Высоцкая — талантливая актриса, харизматичная телеведущая, прирожденный кулинар и просто красивая женщина. У нее много поклонников, а вот критики не унимаются и отмечают, что Юлия была бы мало кому интересна, не будь она женой знаменитого режиссера Андрея Кончаловского. Что по этому поводу думает сама Высоцкая? «Я всегда хотела быть актрисой одного режиссера. Я всегда хотела быть тем, чем была Джульетта Мазина для Феллини, чем были бергмановские женщины для Бергмана, хотела быть музой, да, ни больше ни меньше», — сообщила она журналу Psychologies. «Влюбленность — это еще не близость. Сначала роман, химия, а потом происходит любовь. Когда ты друг, когда товарищ, когда вы вместе. <...> Мне кажется, мы с ним вообще похожи. Так, как он меня понимает, и то, как я его понимаю. Нам нравятся одни и те же вещи. Характер у нас разный, но нутро очень похоже», — поделилась актриса с изданием Hello!.

Анжелика Варум

Фото: Starface

Прошлый год стал особенно важным для Анжелики Варум: певица отметила 50-летие, 20-летие дочери Марии и 20-ю годовщину свадьбы с Леонидом Агутиным. Они познакомились на одном из концертов в конце 80-х годов. «Все встало на свои места в проекте новогодней программы «Старые песни о главном-98». Леня предложил Константину Эрнсту сделать клип-фрагмент из «Семнадцати мгновений весны»: конспиративную встречу Штирлица с женой в кафе Elefant. Роль жены предложили сыграть мне. А звуковым фоном предполагалась легендарная, как и сам фильм, «Песня о далекой Родине» в Ленином исполнении. Уже в самом начале эпизода, когда в сопровождении Николая Фоменко (нашего разведчика) я вхожу в кафе, присаживаюсь вполоборота к столику и, подняв глаза, вдруг вижу глаза своего мужа (полковника Исаева), у меня реально закружилась голова, а по телу побежали мурашки, что соответствовало роли, но чего не пропишешь ни в каком сценарии… <...> Здесь, на съемочной площадке мы первый раз целовались. А уходили с нее после каждого дубля, взявшись за руки. Хотелось, чтобы эти съемки не заканчивались... С этого все началось!», — рассказала Варум в книге «Леонид Агутин. Авторизованная биография», написанной мамой Агутина, Людмилой Леонидовной.

Шэрон Осборн

Фото: DPA

Оззи и Шэрон Осборн вместе уже сорок лет, а в 2017 году они решили снова поклясться друг другу в любви. Так они решили скрепить свой союз, выдержавший многочисленные испытания, взлеты и падения. Главными гостями торжества стали взрослые дети супругов.

Труди Стайлер

Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz

В одном из интервью Стинг признался, что до встречи с будущей женой Труди Стайлер был уверен, что никогда не сможет направить всю свою неуемную страсть на одну женщину. В общем, Труди появилась в жизни фронтмена группы Police, когда он уже практически попрощался с идеей моногамии. Они вместе более тридцати пяти лет, а певец уверяет, что только со Стайлер почувствовал себя счастливым, потому что «несравнимо лучше жить, если существует лишь один человек, которого ты любишь и который любит тебя».

Оксана Фандера

Фото: Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova

Искрам, летающим межу Филиппом Янковским и Оксаной Фандерой, позавидовали бы многие влюбленные на стадии конфетно-букетного периода. Между тем, Филипп и Оксана вместе уже больше двадцати пяти лет, растят сына Ивана, дочь Лизу и как будто все такие же, как и много лет назад.

Кэтрин Зета-Джонс

Фото: Global Look Press / Lisa O_Connor

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас родились в один день с разницей в четверть века. Они вместе более пятнадцати лет, растят сына Дилана и дочь Кэрис, несколько лет назад Дуглас излечился от рака гортани и хотел подать на развод из-за проблем со здоровьем жены — у Кэтрин диагностировали биполярное расстройство, при котором депрессивные состояния сменяются эйфорией. В итоге супруги решили остаться вместе и недавно отметили очередную годовщину.

Элисон Хьюсон

Фото: Global Look Press / D. Long

Фронтмен группы U2 встретил будущую жену Элисон в школе. Эти двое доказали, что юношеская влюбленность может перерасти в серьезное чувство, а сосед по парте может стать самым близким человеком на всю жизнь. Элисон Хьюсон родила музыканту четверых детей, она поддерживает его благотворительную деятельность и, по словам самого Боно, умеет строго управлять семейными отношениями, что и является главным секретом их многолетнего брака.

Вера Алентова

Фото: Starface

Вера Алентова и Владимир Меньшов тоже расставались на четыре года. Причиной такого решения стали бытовые и финансовые проблемы. Пожив отдельно, супруги поняли, что не могут друг без друга и в итоге признались в одном из откровенных интервью, что очень рады, что сохранили семью. Вместе актриса и режиссер уже более полувека и являются одной из самых крепких пар российского кинематографа.

Виктория Морозова

Фото: Starface

Виктория и Антон Макарские познакомились на кастинге мюзикла Metro. Антон потерял голову сразу, а Виктория пылкого юношу поначалу даже не заметила. Правда, потом она изменила свое мнение и разглядела в начинающем артисте красавца и достойного для семейной жизни мужчину. Вместе они уже двадцать лет и растят сына Ивана и дочь Марию, о которых давно мечтали.

Виктория Бекхэм

Фото: Eastnews

Дэвид и Виктория снова обменялись свадебными клятвами в 2017 году после 18 лет брака. «Мы много вложили в нашу первую свадьбу. Теперь решили обновить наши брачные клятвы, и церемония была гораздо более интимной», — сообщил Дэвид. Супруги воспитывают четверых детей: сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также младшую дочь Харпер. О слухах, которые сопровождают звездную семью, утверждающих, что семейное счастье и верность Бекхэмов давно уже бренд и легенда, поддерживаемые самими супругами как вид бизнеса, Бекхэм ответил: «Конечно, нет. Мы вместе, потому что мы любим друг друга, потому что у нас четверо потрясающих детей».

Лиза Кудроу

Фото: Eastnews

Лиза Кудроу — настоящая рекордсменка по части долготерпения. Того самого мужчину звезда сериала «Друзья» ждала до тридцати двух лет. Супругом актрисы стал французский рекламщик Майкл Штерн. Вообще-то сначала этот импозантный мужчина встречался с подругой Лизы, а потом решил переключиться на нее, однако наткнулся на серьезное препятствие. Кудроу заявила, что хранит себя для будущего супруга. Влюбленные поженились в 1995 году, спустя три года на свет появился их сын Джулиан, после рождения которого актриса забросила карьеру и посвятила себя семье.

Оксана Арбузова

Фото: Eastnews

О том, как выпускник ВГИКа Иван Охлобыстин сделал предложение руки и сердца звезде фильма «Авария — дочь мента» Оксане Арбузовой в кафе «Маяк» во время очередного загула, ходят легенды. С тех пор Иван Иванович и Оксана Владимировна успели стать священником и матушкой, родить шестерых детей и, судя по всему, понять, что друг без друга они не могут.

Фото: Instagram, globallookpress, starface, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!