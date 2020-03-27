Раз и навсегда: Стриженова, Высоцкая и другие звезды, которые всю жизнь живут с одним мужчиной
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Екатерина Стриженова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Александр и Екатерина Стриженовы познакомились школьниками в Сочи на съемках фильма «Лидер». С тех пор они вместе, а плодами этого крепкого союза стали дочери Анастасия и Александра. «Если бы я не вышла замуж за Сашку сразу, как только мне исполнилось 18 лет, то потом, может быть, вообще бы за него не вышла. Начала бы, как мои подруги, размышлять: вот это в нем хорошо, а это плохо. Если женщина выбирает не сердцем, а начинает думать – беда! Когда мы с Сашей встретились, еще неизвестно было, что из каждого из нас получится», – признавалась спустя много лет в интервью «7Дням» Екатерина Стриженова.
Юлия Высоцкая
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Высоцкая — талантливая актриса, харизматичная телеведущая, прирожденный кулинар и просто красивая женщина. У нее много поклонников, а вот критики не унимаются и отмечают, что Юлия была бы мало кому интересна, не будь она женой знаменитого режиссера Андрея Кончаловского. Что по этому поводу думает сама Высоцкая? «Я всегда хотела быть актрисой одного режиссера. Я всегда хотела быть тем, чем была Джульетта Мазина для Феллини, чем были бергмановские женщины для Бергмана, хотела быть музой, да, ни больше ни меньше», — сообщила она журналу Psychologies. «Влюбленность — это еще не близость. Сначала роман, химия, а потом происходит любовь. Когда ты друг, когда товарищ, когда вы вместе. <...> Мне кажется, мы с ним вообще похожи. Так, как он меня понимает, и то, как я его понимаю. Нам нравятся одни и те же вещи. Характер у нас разный, но нутро очень похоже», — поделилась актриса с изданием Hello!.
Анжелика Варум
Фото: Starface
Прошлый год стал особенно важным для Анжелики Варум: певица отметила 50-летие, 20-летие дочери Марии и 20-ю годовщину свадьбы с Леонидом Агутиным. Они познакомились на одном из концертов в конце 80-х годов. «Все встало на свои места в проекте новогодней программы «Старые песни о главном-98». Леня предложил Константину Эрнсту сделать клип-фрагмент из «Семнадцати мгновений весны»: конспиративную встречу Штирлица с женой в кафе Elefant. Роль жены предложили сыграть мне. А звуковым фоном предполагалась легендарная, как и сам фильм, «Песня о далекой Родине» в Ленином исполнении. Уже в самом начале эпизода, когда в сопровождении Николая Фоменко (нашего разведчика) я вхожу в кафе, присаживаюсь вполоборота к столику и, подняв глаза, вдруг вижу глаза своего мужа (полковника Исаева), у меня реально закружилась голова, а по телу побежали мурашки, что соответствовало роли, но чего не пропишешь ни в каком сценарии… <...> Здесь, на съемочной площадке мы первый раз целовались. А уходили с нее после каждого дубля, взявшись за руки. Хотелось, чтобы эти съемки не заканчивались... С этого все началось!», — рассказала Варум в книге «Леонид Агутин. Авторизованная биография», написанной мамой Агутина, Людмилой Леонидовной.
Шэрон Осборн
Фото: DPA
Оззи и Шэрон Осборн вместе уже сорок лет, а в 2017 году они решили снова поклясться друг другу в любви. Так они решили скрепить свой союз, выдержавший многочисленные испытания, взлеты и падения. Главными гостями торжества стали взрослые дети супругов.
Труди Стайлер
Фото: Global Look Press / Sonia Moskowitz
В одном из интервью Стинг признался, что до встречи с будущей женой Труди Стайлер был уверен, что никогда не сможет направить всю свою неуемную страсть на одну женщину. В общем, Труди появилась в жизни фронтмена группы Police, когда он уже практически попрощался с идеей моногамии. Они вместе более тридцати пяти лет, а певец уверяет, что только со Стайлер почувствовал себя счастливым, потому что «несравнимо лучше жить, если существует лишь один человек, которого ты любишь и который любит тебя».
Оксана Фандера
Фото: Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova
Искрам, летающим межу Филиппом Янковским и Оксаной Фандерой, позавидовали бы многие влюбленные на стадии конфетно-букетного периода. Между тем, Филипп и Оксана вместе уже больше двадцати пяти лет, растят сына Ивана, дочь Лизу и как будто все такие же, как и много лет назад.
Кэтрин Зета-Джонс
Фото: Global Look Press / Lisa O_Connor
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас родились в один день с разницей в четверть века. Они вместе более пятнадцати лет, растят сына Дилана и дочь Кэрис, несколько лет назад Дуглас излечился от рака гортани и хотел подать на развод из-за проблем со здоровьем жены — у Кэтрин диагностировали биполярное расстройство, при котором депрессивные состояния сменяются эйфорией. В итоге супруги решили остаться вместе и недавно отметили очередную годовщину.
Элисон Хьюсон
Фото: Global Look Press / D. Long
Фронтмен группы U2 встретил будущую жену Элисон в школе. Эти двое доказали, что юношеская влюбленность может перерасти в серьезное чувство, а сосед по парте может стать самым близким человеком на всю жизнь. Элисон Хьюсон родила музыканту четверых детей, она поддерживает его благотворительную деятельность и, по словам самого Боно, умеет строго управлять семейными отношениями, что и является главным секретом их многолетнего брака.
Вера Алентова
Фото: Starface
Вера Алентова и Владимир Меньшов тоже расставались на четыре года. Причиной такого решения стали бытовые и финансовые проблемы. Пожив отдельно, супруги поняли, что не могут друг без друга и в итоге признались в одном из откровенных интервью, что очень рады, что сохранили семью. Вместе актриса и режиссер уже более полувека и являются одной из самых крепких пар российского кинематографа.
Виктория Морозова
Фото: Starface
Виктория и Антон Макарские познакомились на кастинге мюзикла Metro. Антон потерял голову сразу, а Виктория пылкого юношу поначалу даже не заметила. Правда, потом она изменила свое мнение и разглядела в начинающем артисте красавца и достойного для семейной жизни мужчину. Вместе они уже двадцать лет и растят сына Ивана и дочь Марию, о которых давно мечтали.
Виктория Бекхэм
Фото: Eastnews
Дэвид и Виктория снова обменялись свадебными клятвами в 2017 году после 18 лет брака. «Мы много вложили в нашу первую свадьбу. Теперь решили обновить наши брачные клятвы, и церемония была гораздо более интимной», — сообщил Дэвид. Супруги воспитывают четверых детей: сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также младшую дочь Харпер. О слухах, которые сопровождают звездную семью, утверждающих, что семейное счастье и верность Бекхэмов давно уже бренд и легенда, поддерживаемые самими супругами как вид бизнеса, Бекхэм ответил: «Конечно, нет. Мы вместе, потому что мы любим друг друга, потому что у нас четверо потрясающих детей».
Лиза Кудроу
Фото: Eastnews
Лиза Кудроу — настоящая рекордсменка по части долготерпения. Того самого мужчину звезда сериала «Друзья» ждала до тридцати двух лет. Супругом актрисы стал французский рекламщик Майкл Штерн. Вообще-то сначала этот импозантный мужчина встречался с подругой Лизы, а потом решил переключиться на нее, однако наткнулся на серьезное препятствие. Кудроу заявила, что хранит себя для будущего супруга. Влюбленные поженились в 1995 году, спустя три года на свет появился их сын Джулиан, после рождения которого актриса забросила карьеру и посвятила себя семье.
Оксана Арбузова
Фото: Eastnews
О том, как выпускник ВГИКа Иван Охлобыстин сделал предложение руки и сердца звезде фильма «Авария — дочь мента» Оксане Арбузовой в кафе «Маяк» во время очередного загула, ходят легенды. С тех пор Иван Иванович и Оксана Владимировна успели стать священником и матушкой, родить шестерых детей и, судя по всему, понять, что друг без друга они не могут.
Фото: Instagram, globallookpress, starface, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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