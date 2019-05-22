Страсть, испытания на прочность и трогательные чувства: история любви Анжелики Варум и Леонида Агутина

Анжелика Варум и Леонид Агутин познакомились на одном из концертов в конце 80-х годов. Встреча перевернула жизни обоих: Анжелика рассталась с супругом, фотографом Максимом Никитиным, с которым встречалась со школы, а Леонид развелся с женой, балериной Марией Воробьевой, родившей ему дочь Полину. Однако роман между ними начался не сразу: несколько лет они приглядывались друг к другу, встречались на различных выступлениях и сдерживали чувства. Все наконец изменилось после съемок шоу «Старые песни о главном-98».

«Все встало на свои места в проекте новогодней программы «Старые песни о главном-98». Леня предложил Константину Эрнсту сделать клип-фрагмент из «Семнадцати мгновений весны»: конспиративную встречу Штирлица с женой в кафе Elefant. Роль жены предложили сыграть мне. А звуковым фоном предполагалась легендарная, как и сам фильм, «Песня о далекой Родине» в Ленином исполнении. Уже в самом начале эпизода, когда в сопровождении Николая Фоменко (нашего разведчика) я вхожу в кафе, присаживаюсь вполоборота к столику и, подняв глаза, вдруг вижу глаза своего мужа (полковника Исаева), у меня реально закружилась голова, а по телу побежали мурашки, что соответствовало роли, но чего не пропишешь ни в каком сценарии… <...> Здесь, на съемочной площадке мы первый раз целовались. А уходили с нее после каждого дубля, взявшись за руки. Хотелось, чтобы эти съемки не заканчивались... С этого все началось!», — рассказала Варум в книге «Леонид Агутин. Авторизованная биография», написанной мамой Агутина, Людмилой Леонидовной.