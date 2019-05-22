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Страсть, испытания на прочность и трогательные чувства: история любви Анжелики Варум и Леонида Агутина

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram
Этот год стал особенно важным для Анжелики Варум: певица отметила 50-летие, 20-летие дочери Марии и 20-ю годовщину свадьбы с Леонидом Агутиным. Поздравляем звезду со знаковыми для нее датами и предлагаем вспомнить историю любви одной из самых ярких и крепких пар шоу-бизнеса.

Анжелика Варум и Леонид Агутин познакомились на одном из концертов в конце 80-х годов. Встреча перевернула жизни обоих: Анжелика рассталась с супругом, фотографом Максимом Никитиным, с которым встречалась со школы, а Леонид развелся с женой, балериной Марией Воробьевой, родившей ему дочь Полину. Однако роман между ними начался не сразу: несколько лет они приглядывались друг к другу, встречались на различных выступлениях и сдерживали чувства. Все наконец изменилось после съемок шоу «Старые песни о главном-98».

«Все встало на свои места в проекте новогодней программы «Старые песни о главном-98». Леня предложил Константину Эрнсту сделать клип-фрагмент из «Семнадцати мгновений весны»: конспиративную встречу Штирлица с женой в кафе Elefant. Роль жены предложили сыграть мне. А звуковым фоном предполагалась легендарная, как и сам фильм, «Песня о далекой Родине» в Ленином исполнении. Уже в самом начале эпизода, когда в сопровождении Николая Фоменко (нашего разведчика) я вхожу в кафе, присаживаюсь вполоборота к столику и, подняв глаза, вдруг вижу глаза своего мужа (полковника Исаева), у меня реально закружилась голова, а по телу побежали мурашки, что соответствовало роли, но чего не пропишешь ни в каком сценарии… <...> Здесь, на съемочной площадке мы первый раз целовались. А уходили с нее после каждого дубля, взявшись за руки. Хотелось, чтобы эти съемки не заканчивались... С этого все началось!», — рассказала Варум в книге «Леонид Агутин. Авторизованная биография», написанной мамой Агутина, Людмилой Леонидовной.

Впоследствии Леонид Агутин признавался в различных интервью, что страстный роман вскружил голову обоим. Артисты поженились спустя пару лет, вскоре после рождения дочери Марии, а романтическую свадьбу устроили в Венеции.

Супруги часто записывают песни, выступают и гастролируют вместе. Многим они кажутся идеальной парой, однако слухи об изменах и проблемах в их браке появляются постоянно. К сожалению, в 2011 году Агутин сам дал повод для подобных сплетен, когда на вечеринке фестиваля «Новая волна» целовался с неизвестной брюнеткой в баре. Фото и видео горячей ночи артиста появились в Сети, СМИ начали сообщать о скором разводе... Но супругам удалось сохранить брак, потому что они поняли, что друг без друга не могут. По словам Анжелики, после очередного совместного выступления, Леонид зашел к ней в гримерку, чтобы попросить прощения. В итоге объяснения закончились слезами и объятиями, а вскоре пара представила клип на песню «Как не думать о тебе?».

В мае Леонид Агутин и Анжелика Варум устроили романтическое путешествие в Венецию в честь годовщины свадьбы. «Венеция. Без малого 20 лет спустя», — написала Варум под серией фотографий из поездки.

А Леонид Агутин опубликовал ролик с философской подписью «Жизнь — река...».

Леонид Агутин не раз повторял, что очень ценит женскую мудрость супруги, благодаря которой они счастливы вместе столько лет. Поздравляя Анжелику с юбилеем, певец снова вспомнил об этом качестве жены: «Это мой праздник! Это меня судьба наградила таким человеком! Не очень понимаю, за что. И не очень уверен, что заслуженно. Но уже более 20 лет я рядом. Рядом с ней, с невероятной женщиной. С удивительным человеком! С маленьким гением! С большим сердцем! С источником нежности и мудрости в моей жизни! Пусть этот юбилейный день принесёт тебе много радостных минут, а жизнь дарует их естественное продолжение! Я тебя люблю и бесконечно ценю твоё доверие! Ты удивительная, единственная и неповторимая! Пусть Бог хранит тебя!».

Эволюцию и лучшие клипы Анжелики Варум можно посмотреть по активным ссылкам, а больше снимков пары — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: Globallookpress, Eastnews, Getty, Instagram

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