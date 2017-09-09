Эти девочки и мальчики стали настоящими звездами благодаря своей внешности.

Соня Киперман, 16 лет Дочь певицы Веры Брежневой и украинского политика Виталия Войченко унаследовала красоту от мамы, а фамилию от отчима — украинского бизнесмена Михаила Кипермана. Девочка ходила в обычную школу, дополнительно занимаясь актерским мастерством в Америке. Юная актриса уже успела сыграть небольшую роль в молодежном сериале «Дневники вампира», выйти на подиум в рамках Недели моды в Москве. Также Соня участвует в съемках для рекламы и журналов и ведет блог в Instagram, на который подписано 140 тысяч пользователей.

Фото из Instagram Сони Киперман 1 / 5

Лиза Галкина, 4 года Красотка Лиза — одна из самых популярных малышек в Рунете. Фотографии и видеоролики с ее участием, которые размещает Максим Галкин в своем Instagram, набирают десятки и сотни тысяч просмотров. Алла Пугачева, с которой часто сравнивают этого ангелка, старается всесторонне развивать дочку. Девочка плавает, говорит на нескольких языках, знает все о природе. У Лизы есть не менее симпатичный и талантливый брат Гарри, но он, в силу своего характера, старается держаться в тени звездочки-сестры.

Фото из Instagram Максима Галкина 1 / 5

Алиса Юнусова, 3 года Алиса Юнусова похожа на куклу: фарфоровая кожа, светлые волосы, капризные губки и глубокие глаза. В этой девочке уже есть харизма, во многом благодаря необычной судьбе. Она дочь 24-летней модели Алены Шишковой и 34-летнего рэпера Тимати. Девочка родилась в Доминиканской республике, ее воспитанием занимается бабушка по папиной линии, Симона Юнусова. Умудренная опытом женщина ответственно подошла к этому процессу, и малышка радует фанатов своего отца не только красивым личиком и стильными нарядами, но и достижениями в музыке и танцах, задорным нравом и острым умом. Советами по воспитанию детей Симона делится в блоге, на который подписано 2,6 миллионов пользователей Instagram.

Фото из Instagram Симоны Юнусовой 1 / 5

Саша Плющенко, он же Гном Гномыч, 4 года Сын известного продюсера Яны Рудковской и знаменитого фигуриста Евгения Плющенко не мог не стать звездой. Ангелоподобный стильный мальчик с детства находится под маминым шефством и уже успел поучаствовать в десятках, если не сотнях модных съемок, оказаться на обложках ведущих журналов. А еще он профессионально занимается фигурным катанием и участвует в папиных шоу. Мама ведет за малыша блог с 221 тысячей фолловеров — он почти догнал по популярности папин, а вот до маминых успехов в этом плане мальчику пока далеко.

Фото из Instagram Саши Плющенко 1 / 5

Сури Круз, 11 лет Дочь актеров Тома Круза и Кэти Холмс не могла не унаследовать от родителей привлекательные черты лица. Когда девочка была совсем маленькой, родители наряжали ее как куклу, из-за чего часто сталкивались с критикой: на улице холод и дождь, а кроха — в открытых туфельках. После развода Том перестал общаться с девочкой, и за ее воспитание взялась мама. Кэти спрятала Сури и крайне редко демонстрирует публике даже ее фотографии. Она позволила дочери жить жизнью обычной девочки — учиться в школе, отмечать праздники в кругу семьи, ходить с мамой по салонам красоты, заниматься музыкой и гулять по музеям.

Фото из Instagram Кэти Холмс 1 / 5

Харпер Бекхэм, 6 лет Поклонники Дэвида и Виктории Бекхэм пристально следят за тем, как растет дочь идеальной пары Великобритании. Фолловеры чуть ли не с рождения называют ее «сладкой булочкой» и восхищаются фотографиями, время от времени появляющимися в Сети и блогах знаменитых родителей. Харпер не разочаровывает: девочка отлично рисует, помогает маме разрабатывать дизайн одежды, а папе — выбирать комплекты перед выходом из дома, щеголяет в стильных нарядах и иногда играет с братьями в футбол.

Харпер Бекхэм 1 / 5

Кайя Гербер, 16 лет Дочь супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Ранда Гербера унаследовала все лучшее от мамы с папой. Уже сейчас она может похвастаться успешной карьерой модели и блогом в Instagram с 1,8 миллионами подписчиков. Кайя участвует в модных съемках, а на днях стала звездой Недели моды в Нью-Йорке, впервые выйдя на подиум в рамках показа бренда Calvin Klein, который в свое время рекламировала ее мама.

Фото из Instagram Кайи Гербер 1 / 5

Принц Джордж и принцесса Шарлотта, 4 и 2 года соответственно Стоит ли говорить, что одними из самых известных и очень симпатичных детей считаются наследники британского престола. Принц Джордж и принцесса Шарлотта вызывают бурю восхищения и умиления не только у подданных, но и у иностранцев. Скоро появится третий властелин британских сердец — недавно принц Уильям и Кейт Миддлтон официально подтвердили слухи о грядущем пополнении.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми 1 / 5